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Atiba Galatasaray maçında sahalara dönecek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.04.2018 10:40 | Son Güncelleme

Sakatlığı nedeniyle Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyen Atiba Hutchinson, Galatasaray derbisiyle sahalara dönmeye hazırlanıyor

Atiba Galatasaray maçında sahalara dönecek

Beşiktaş’ın Kanadalı ön liberosu Atiba Hutchinson, adale sakatlığı yaşadığı için takımının Yeni Malatya’yla geçen hafta oynadığı mücadelenin kadrosunda yer alamamıştı.

Yoğun bir tedavi süreci geçiren tecrübeli futbolcunun, Galatasaray’la pazar günü oynanacak derbide sahadaki yerini alacağı bildirildi. Öte yandan Beşiktaş’ta sezonu kapatan Caner Erkin ve cezalı Pepe ise takımlarını yalnız bırakacak.

(FANATİK)

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atiba Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

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