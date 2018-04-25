Atiba Galatasaray maçında sahalara dönecek

Beşiktaş’ın Kanadalı ön liberosu Atiba Hutchinson, adale sakatlığı yaşadığı için takımının Yeni Malatya’yla geçen hafta oynadığı mücadelenin kadrosunda yer alamamıştı.

Yoğun bir tedavi süreci geçiren tecrübeli futbolcunun, Galatasaray’la pazar günü oynanacak derbide sahadaki yerini alacağı bildirildi. Öte yandan Beşiktaş’ta sezonu kapatan Caner Erkin ve cezalı Pepe ise takımlarını yalnız bırakacak.

(FANATİK)