SPOR

Beşiktaş'tan sürpriz transfer

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.04.2018 09:02 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Braga'da oynayan yetenekli futbolcu Paulinho'yu gündemine aldı.

Transfer dönemine yakın bir süre kala Beşiktaş çalışmalarına başladı.

Beşiktaş Paulinho'yu gündemine aldı

1 / 5

Öncelikle Benfica ile Talisca için görüşmelerini sürdüren ve bonservisini almak için yoğun çaba sarf eden siyah beyazlılar, Brezilyalı futbolcunun transferinin gerçekleşmemesi halinde alternatifleri de hazırda tutuyor.

Öncelikle Benfica ile Talisca için görüşmelerini sürdüren ve bonservisini almak için yoğun çaba sarf eden siyah beyazlılar, Brezilyalı futbolcunun transferinin gerçekleşmemesi halinde alternatifleri de hazırda tutuyor.
2 / 5

Portekiz basını Beşiktaş'ın scout ekibinin bu hafta sonu oynanan Braga-Maritimo maçını izlediğini yazdı.

Portekiz basını Beşiktaş'ın scout ekibinin bu hafta sonu oynanan Braga-Maritimo maçını izlediğini yazdı.
3 / 5

Siyah beyazlı ekibin Braga'da forma giyen 25 yaşındaki forvet arkası Paulinho'yu listesine aldığı belirtildi.

Siyah beyazlı ekibin Braga'da forma giyen 25 yaşındaki forvet arkası Paulinho'yu listesine aldığı belirtildi.
4 / 5

Portekizli futbolcu, Maritimo maçında takımının ikinci golünü kaydetmişti.

Portekizli futbolcu, Maritimo maçında takımının ikinci golünü kaydetmişti.
5 / 5

Paulinho, 40 maçta 16 gol atıp, 5 de asist yaptı.

Paulinho, 40 maçta 16 gol atıp, 5 de asist yaptı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş paulinho Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Hakan Bayrakçı'dan 24 Haziran seçim sonucu tahmini

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

Liverpool, Roma'yı darmadağın etti!

Liverpool, Roma'yı darmadağın etti!

Panathinaikos, Avrupa kupalarından men edildi!

Panathinaikos, Avrupa kupalarından men edildi!

Rıdvan Dilmen: Başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır

Rıdvan Dilmen: Başıma bir şey gelirse sorumlusu onlardır

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Atiba derbide hazır olacak

Atiba derbide hazır olacak

Quaresma'nın en büyük hayali Şenol Güneş'le birlikte bir kez daha şampiyon olmak

Quaresma'nın en büyük hayali Şenol Güneş'le birlikte bir kez daha şampiyon olmak

Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş'a geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş'a geliyor

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

Şenol Güneş'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Şenol Güneş'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.