SPOR

Atiba derbide hazır olacak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.04.2018 10:26 | Son Güncelleme

Kas yırtığı nedeniyle Malatyaspor maçında forma giyemeyen Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusunun G.Saray derbisinde oynayabilecek duruma geleceği aktarıldı.

Atiba derbide hazır olacak

Evkur Yeni Malatyaspor maçının 21 kişilik maç kadrosunda yer almayan Atiba'nın kas yırtığı nedeniyle forma giyemediği öğrenildi.

Takımının dünkü antrenmanına da katılmayan Kanadalı yıldıza sağlık ekibi tarafından özel bir tedavi uygulanıyor. Tecrübeli ismin G.Saray derbisine kadar tedavisinin tamamlanıp oynayabilecek duruma geleceği aktarıldı.

(GÜNEŞ)

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Anahtar Kelimeler:
atiba Spor Toto Süper Lig Beşiktaş

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