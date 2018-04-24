Atiba derbide hazır olacak

Evkur Yeni Malatyaspor maçının 21 kişilik maç kadrosunda yer almayan Atiba'nın kas yırtığı nedeniyle forma giyemediği öğrenildi.

Takımının dünkü antrenmanına da katılmayan Kanadalı yıldıza sağlık ekibi tarafından özel bir tedavi uygulanıyor. Tecrübeli ismin G.Saray derbisine kadar tedavisinin tamamlanıp oynayabilecek duruma geleceği aktarıldı.

(GÜNEŞ)