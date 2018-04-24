Quaresma'nın en büyük hayali Şenol Güneş'le birlikte bir kez daha şampiyon olmak

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş'ten övgüyle bahsederken onunla yaşamak istediği en büyük dileğini açıkladı.
BJK TV'ye açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, gol attığı için mutlu olduğunu belirterek, "Çok iyi oynadık. Artık Galatasaray derbisini bekliyoruz. Kalan maçların hepsini kazanmak lazım. Derbiye iyi hazırlanacağız ve kazanacağız" dedi.
Teknik direktör Güneş'den övgü dolu sözlerle bahseden yıldız oyuncu şunları kaydetti: "Hocamızı sahada gördüğüm için daha da mutlu oldum. Kendisi büyük bir insan. Onunla çalışmak benim için gurur. Beraber bir daha şampiyon olmak en büyük dileğim."
Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'taki lig maçlarında galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Vodafone Park'ta bu sezonki ilk 6 lig maçında 12 puan toplayabilen Beşiktaş, son 9 karşılaşmayı kazanarak 27 puan elde etti.
Fenerbahçe'nin Sergej Milinkovic-Savic'i transfer etmediği ortaya çıktı!
Mauricio Isla'nın eşi Gala Caldirola eğlenceli fotoğrafları sosyal medyayı salladı!
Cengiz Ünder'den Liverpool ve transfer açıklaması!
Trabzonspor'da Kamil Ahmet Çörekçi sezonu kapattı
Trabzonspor, Avrupa'dan men edilebilir!
Hasan Ali Kaldırım'dan 'muz' açıklaması
Sinan Gümüş'ten Galatasaray'a 4 yıllık imza
Altay'ın takım otobüsü alev alev yandı!
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!
Şenol Güneş patladı! 'Konuşmamamız salaklığımız değil'
UEFA'dan Galatasaray açıklaması!
Okuyucu Yorumları 2 yorum