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Quaresma'nın en büyük hayali Şenol Güneş'le birlikte bir kez daha şampiyon olmak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.04.2018 09:40 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu “Şenol Güneş büyük bir insan. Onunla çalışmak benim için büyük gurur. Beraber bir daha şampiyon olmak en büyük dileğim. Bu hafta derbiye iyi hazırlanacağız ve kazanacağız.” dedi.

Quaresma'nın en büyük hayali Şenol Güneş'le birlikte bir kez daha şampiyon olmak

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş'ten övgüyle bahsederken onunla yaşamak istediği en büyük dileğini açıkladı.

BJK TV'ye açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, gol attığı için mutlu olduğunu belirterek, "Çok iyi oynadık. Artık Galatasaray derbisini bekliyoruz. Kalan maçların hepsini kazanmak lazım. Derbiye iyi hazırlanacağız ve kazanacağız" dedi.

Teknik direktör Güneş'den övgü dolu sözlerle bahseden yıldız oyuncu şunları kaydetti: "Hocamızı sahada gördüğüm için daha da mutlu oldum. Kendisi büyük bir insan. Onunla çalışmak benim için gurur. Beraber bir daha şampiyon olmak en büyük dileğim."

Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'taki lig maçlarında galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Vodafone Park'ta bu sezonki ilk 6 lig maçında 12 puan toplayabilen Beşiktaş, son 9 karşılaşmayı kazanarak 27 puan elde etti.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig ricardo quaresma Beşiktaş

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