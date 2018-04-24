Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş'a geliyor

Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

Fellaini adım adım Beşiktaş'a

1 / 7 Manchester United'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marouane Fellaini hakkında İngiliz basınından çarpıcı bir iddia geldi.

2 / 7 Ada basının önemli gazetelerinden Thu Sun, Belçikalı yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

3 / 7 Gazete 30 yaşındaki yıldızla ilgilenen kulüpler arasında PSG, Juventus, Beşiktaş, West Ham ve Leicester olduğunu yazarken Fellaini'nin futbol hayatına İngiltere'de devam etmek istemediğini yazdı.

4 / 7 Haberde şu anki piyasa değeri 12 milyon Euro olan Belçikalı oyuncunun Beşiktaş'a transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

5 / 7 Fellaini 2013'te Everton'dan M.United'a transfer olmuştu.

6 / 7 THE Sun gazetesi Beşiktaş'ın hem Türkiye'deki vergi avantajı hem de Cenk Tosun'dan elde edilen bonservis geliri nedeniyle bu transferi bitirme olasılığının rakiplerine göre yüksek olduğu belirtildi.