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Dünyaca ünlü yıldız Beşiktaş'a geliyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.04.2018 08:24 | Son Güncelleme

M.United'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fellaini için Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu iddia edildi.

Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

Fellaini adım adım Beşiktaş'a

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Manchester United'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marouane Fellaini hakkında İngiliz basınından çarpıcı bir iddia geldi.

Manchester United'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marouane Fellaini hakkında İngiliz basınından çarpıcı bir iddia geldi.
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Ada basının önemli gazetelerinden Thu Sun, Belçikalı yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Ada basının önemli gazetelerinden Thu Sun, Belçikalı yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.
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Gazete 30 yaşındaki yıldızla ilgilenen kulüpler arasında PSG, Juventus, Beşiktaş, West Ham ve Leicester olduğunu yazarken Fellaini'nin futbol hayatına İngiltere'de devam etmek istemediğini yazdı.

Gazete 30 yaşındaki yıldızla ilgilenen kulüpler arasında PSG, Juventus, Beşiktaş, West Ham ve Leicester olduğunu yazarken Fellaini'nin futbol hayatına İngiltere'de devam etmek istemediğini yazdı.
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Haberde şu anki piyasa değeri 12 milyon Euro olan Belçikalı oyuncunun Beşiktaş'a transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

Haberde şu anki piyasa değeri 12 milyon Euro olan Belçikalı oyuncunun Beşiktaş'a transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.
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Fellaini 2013'te Everton'dan M.United'a transfer olmuştu.

Fellaini 2013'te Everton'dan M.United'a transfer olmuştu.
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THE Sun gazetesi Beşiktaş'ın hem Türkiye'deki vergi avantajı hem de Cenk Tosun'dan elde edilen bonservis geliri nedeniyle bu transferi bitirme olasılığının rakiplerine göre yüksek olduğu belirtildi.

THE Sun gazetesi Beşiktaş'ın hem Türkiye'deki vergi avantajı hem de Cenk Tosun'dan elde edilen bonservis geliri nedeniyle bu transferi bitirme olasılığının rakiplerine göre yüksek olduğu belirtildi.
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Manchester United'da 5 sezondur forma giyen 30 yaşındaki Fellaini sezon sonunda takımdan ayrılacak. Belçikalı oyuncu 5 sezonda fileleri 19 kez havalandırmayı başardı. (FOTOMAÇ)

Manchester United'da 5 sezondur forma giyen 30 yaşındaki Fellaini sezon sonunda takımdan ayrılacak. Belçikalı oyuncu 5 sezonda fileleri 19 kez havalandırmayı başardı. (FOTOMAÇ)
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig fellaini

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