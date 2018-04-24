Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

"Kafanda hiçbir şey yok. Ben sana senaryo için stapler atayım desem kabul eder misin? Ben kabul etmem. Şenol hocayı iyi tanırım, kafasında hiçbir şey yokken stapler attırmaz. Hoca pimpirikli adamdır."

Şenol Güneş'in doktorundan flaş açıklama

1 / 5 Aydın, Şenol Hoca'yı beyin cerrahisi yönünden değerlendirdiğini ifade etti ve şunları söyledi:

2 / 5 “O düzeyde cildi kesse bile ciddi bir şey olması mümkün değil. Yani hayati bir durum olamaz. Orada bir kesi var. Bu fotoğraflarda belli oluyor. Ama saçlı derinin içindeydi. 5 tane de stapler (zımba) vardı.”

3 / 5 "ATAR DAMAR KESİLİRSE ÇOK KAN AKAR"

4 / 5 Aydın’a, ‘Böyle kafaya alınan bir darbede çok kan akar mı’ diye sorduk. Aydın, “Kafa derisi en kanlı bölgelerdendir. Kan akışı damarın çapına bağlıdır. Eğer kontüzyon (ezilme, örselenme) denilen şekilde olursa çok büyük kan akmaz. Eğer atar damar kesilirse çok fazla kan akar” şeklinde cevap verdi.