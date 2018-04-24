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Prof. Dr. Yunus Aydın: Saçlı deride kan vardı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.04.2018 08:07 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Yunus Aydın, Şenol Güneş hakkındaki spekülasyonlara yanıt verdi: "Orada bir kesi var. Ama saçlı derinin içindeydi. 5 tane de stapler (zımba) vardı.

"Kafanda hiçbir şey yok. Ben sana senaryo için stapler atayım desem kabul eder misin? Ben kabul etmem. Şenol hocayı iyi tanırım, kafasında hiçbir şey yokken stapler attırmaz. Hoca pimpirikli adamdır."

Şenol Güneş'in doktorundan flaş açıklama

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Aydın, Şenol Hoca'yı beyin cerrahisi yönünden değerlendirdiğini ifade etti ve şunları söyledi:

Aydın, Şenol Hoca'yı beyin cerrahisi yönünden değerlendirdiğini ifade etti ve şunları söyledi:
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“O düzeyde cildi kesse bile ciddi bir şey olması mümkün değil. Yani hayati bir durum olamaz. Orada bir kesi var. Bu fotoğraflarda belli oluyor. Ama saçlı derinin içindeydi. 5 tane de stapler (zımba) vardı.”

“O düzeyde cildi kesse bile ciddi bir şey olması mümkün değil. Yani hayati bir durum olamaz. Orada bir kesi var. Bu fotoğraflarda belli oluyor. Ama saçlı derinin içindeydi. 5 tane de stapler (zımba) vardı.”
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"ATAR DAMAR KESİLİRSE ÇOK KAN AKAR"

"ATAR DAMAR KESİLİRSE ÇOK KAN AKAR"
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Aydın’a, ‘Böyle kafaya alınan bir darbede çok kan akar mı’ diye sorduk. Aydın, “Kafa derisi en kanlı bölgelerdendir. Kan akışı damarın çapına bağlıdır. Eğer kontüzyon (ezilme, örselenme) denilen şekilde olursa çok büyük kan akmaz. Eğer atar damar kesilirse çok fazla kan akar” şeklinde cevap verdi.

Aydın’a, ‘Böyle kafaya alınan bir darbede çok kan akar mı’ diye sorduk. Aydın, “Kafa derisi en kanlı bölgelerdendir. Kan akışı damarın çapına bağlıdır. Eğer kontüzyon (ezilme, örselenme) denilen şekilde olursa çok büyük kan akmaz. Eğer atar damar kesilirse çok fazla kan akar” şeklinde cevap verdi.
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Staplerin (zımba) hastanelerinde atılmadığını, ilk müdahalenin statta yapıldığını belirten Aydın, “Stapleri doktor Sarper bey (Sarper Çetinkaya) atıyor. Ben konuyu beyin cerrahisi yönünden değerlendirdim. Normal bir deriye stapler atmak... Bunu hoca yaptırır mı, bu olur mu, ben düşünemiyorum. ‘Kafanda hiç bir şey yok. Ben sana senaryo için stapler atıyım’ desem kabul eder misin? Ben kabul etmem. Şenol hoca da etmez. Şenol hocayı ben tanıyorum. Kafasında hiçbir şey yokken kafasına stapler attırmaz. Hoca pimpirikli adamdır” diye konuştu. (HÜRRİYET)

Staplerin (zımba) hastanelerinde atılmadığını, ilk müdahalenin statta yapıldığını belirten Aydın, “Stapleri doktor Sarper bey (Sarper Çetinkaya) atıyor. Ben konuyu beyin cerrahisi yönünden değerlendirdim. Normal bir deriye stapler atmak... Bunu hoca yaptırır mı, bu olur mu, ben düşünemiyorum. ‘Kafanda hiç bir şey yok. Ben sana senaryo için stapler atıyım’ desem kabul eder misin? Ben kabul etmem. Şenol hoca da etmez. Şenol hocayı ben tanıyorum. Kafasında hiçbir şey yokken kafasına stapler attırmaz. Hoca pimpirikli adamdır” diye konuştu. (HÜRRİYET)
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Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
iş oraya gelince öyle bir attırırsınki.hesap edemedi sahtekar şenol teknolojinin onu yakalayacağını
kafa kanamadan dikiş, süper sahtekarlık tebrikler
kafasında dikiş atılacak bir durum yok kardeşim milyonlar gördü o kafayı hatta adam saçını düzeltiyor kaç kere kan yara olsa buz tedevisimi uygulanır,
Şu fotoğraf karesini görünce hakikaten gülüyorum. Yahu ayıptır, sapasağlamsın hoca. Koşarak içeri giriyorsun, 5 kurşun yemiş gibi yoğun bakımlık hastaneye gidiyorsun. Yaptığınız senaryoyu açıklayacak çok insan vardır ama senin bu ülkeye verdiğin emeğin hürmetine saygılarından sesini çıkarmıyorlar. Bizde mecburen yiyoruz hadi, çıkın finale.
@fatih_aksut_1985 ula gerzo başa alınan darbelerde sen nekadar iyiyim desende sağlık ekibi seni o halde hastaneye götürür artık müşahade durumu oluşmuştur. dikiş mevzusuna sarın ama hayati bir risk olabilecek darbelere laf etmeyin. ufak trafik kazalarında direksiyona kafayı vurupta ben iyiyim diyenlerin 3 4 saat sonra ölenlerin bir istatistiğine bakın. başınıza gelince anlarsınız inşalaah gelmez
YAV HE HE.
Dikiş ler hikayeden atılmış demiş adam.. senaryo olduğunun itirafı bu...
türk futbolunun yüz karası Şenol efendi yaptığı sahtekarlık türk sporuna kapkara leke sürdü zaten BJK maçı oynatmamak için kurgululanmış 3 oyuncuları seyirciyi tahrik etmek için çabaladılar diğer bir konu hakem oyunun iptal ediliği kararını resmen açıklamadan neden BJK lılara soyunma odasına girin dedi Çakmak atılmasıyla hiç birkafada 5 dikişlik yara açılmaz zaten şenol hocada en az elleri 10 dk kafasına sürüp durdu ama ellerine bir damla kan yapışmadı bu sahtekarlık içeride yeni bir boyut kazandı adam her ne olduysa soluğu aygın baygın hastanede aldı tam bir sahtekar ayıptır be ayıp
@mobidik6765 olaylardan önce @7ye korner sırasında atılanlara ne diycen o yaştaki adama hem atmadık şey bırakmadınız hem ayıp dıyosunuz utanmasanız çakmağa kendı kafa attı dıyceksınız adam olun insan olun şenol güneş TÜRK futbolunun yüz akıdır bunuda kanıtladı zaten
fenerliler artık utanın..iftiralarınız batsın
@m.ibrahimuslu utanma duyguları olsa zaten fenevli olamzlar
yara varsa kan nerde kanamasi! yoksa neden zimba atildi! zimba atildiysa kan nerde! aküyü calmasalar neyse!!!!
Şenol hoca bir değil, 2 darbe aldı, koridora girerken kafasına atilanlar
koskoca adamın düştüğü duruma bakın.Bu gün bu durumu olumlu gören gs liler şenolun en ufak hatasında bu resimleri onun yüzüne vuracakları kesin
harbiden YAW HE HE bu ne la bozacının şahidi şıracı vay babam vay
Kafada kanama var veya yok bilemem ama olmasa dahi yapacak tabi. Sanki Türk futbolundaki herkes çoook dürüst. Rvp nin, tosiçin burnunun ucuna dokunmasıyla kendini kurşun yemiş gibi bırakıp kırmızı kart görmesine sebep olmasıda ahlaki değil o zaman. Yapmayacaksın. Atmayacaksın sahaya birşey. Atarsan elin adamı her türlü fırsata çevirebilir. Bu kadar paranın döndüğü bir yerde dürüstlük beklemesin hiç kimse hiçbir takımdan. Malesef böyle durum.
@pvc3aiklc7 ilk vuran souzay'dı, quaresma kendini yere atmadı oda dirseğiyle ittirdi, aynı şekilde souza kendini çakmak bozuk para yemiş gibi yere fırlattı ve quaresma kırmızı kart + 5 maç ceza. o 5 maç cezanın karşılığında da şenol hocaya 5 dikiş atıldı ona saysınlar, sahtekearlıksa sahtekarlık :) neyse bu sene kız kardeşler fb ve gsye çift kupayla çift dikiş atacağızya onların acısı ondan fazla uzatmaya gerek yok bu meseleyi atı alan üsküdarı geçti, beşiktaş finalde. galatasaray maçında da gerekirse şenol hocanın başına 10 dikiş, olmazsa beyin ameliyatı yaparız :)
stapler kafada 1 hafta kalır, üzerine spanç ile kapatılır.. 3 günde çıkartılan stapler çok komik
ne ellerinde ne kafasında zerre kan yoktu hatta ellerini kafasından çektiği 5 sn lik bir ara ben kafasında kan görmedim hakem içeri gir dedi ama girmedi gezip durdu hastaneye aygın baygın gitti peki hastaneye gittiğinde MR çekildi doktor bir şey yok açıkladı peki bu rezilik neyin rolü ama ç nedir işte kendinin bitmeyen kinine koca BJK yıda alet etti yazıklar olsun birde namaz kılıyrmuş bu kul hakkını allaha nasıl izah eder bu kurgulanmış bir kaos planı ve sahtekarlıktır eğer TFF bu maçı kaldığı yerden oynatmazsa kurgunun boyutları tam açığa çıkar yazıklar olsun
Demekki fenerlilere aykut hoca gibilere göre maçın iptal olması için birilerinin kafa damarının kesilmesi gerekiyor, allahın barbarları, inşallah seneye türkiye kupasına katılamazsınız.
eleneceğini anlayan Fener düşmanı şenolun ne kadar kurnaz bir dümen yaptığını biliyoruz. doktor da aynı şeyi ima etmiş.
fenerbahçe taraftarı ve yöneticileri yaptığınız yetmiyor gibi hala konuşuyorsunuz ayıptır.
Üstelik sözde yaralı , ambulansla en yakın hastaneye gitmesi gerekirken , kadıköyde onca hastaneyi pas geçerek köprüden de geçerek beşiktaş daki özel bir hastaneye gidiyor.Yersen he he:))
Bir FB.li olarak olayları izlerken kızdım ve utandım. Ancak daha sonra sakince yeniden izlediğimde gerçekten de tuhaflıklar olduğunu gördüm.Korner atılırken manasızca bozuk para vs atıldı.Olmaması lazım ama neredeyse pek çok maçta oluyor. Ancak 2.yarıda olayları Tolga başlatıyor. Geri kalanların çoğu tünelde oluyor.Ki tünelde saldıranlar BJK liler. Sahada oyunculara bir eylem yok ama BJK sahadan çekiliyor.Hakem sonra çıkıyor. Akıl karıştıran işler var.Umarım iyice incelenip doğru karar alınır.
1996 da futbolcusunun kafasına hiç bir şey gelmeden bir şey varmış gibi saranlar ,can güvenliğimiz yok diyerek Karadeniz de ne kadar polis ve asker varsa Trabzon a yığtıranlar burada utanmadan sıkılmadan yorum yapıyor.Türk toplumu riyakardır utanmazdır kanıt mı al sana yorum yapanlar.Ali Şen:Evet Tayfun un başında hiç bir şey yokken sardırdım.
Fenerliler hepiniz aynısınız. Hocanız ağlar. Takım kötü oynar. Çünkü Aziz gibi başkanınız var. Gerçek hakemlerle futbol oynadığınızda köy takımlarına elenirsiniz. Sonra Şampiyonlar liginde oynayan takımları hep şike ve hile ile yenmeye kalkarsınız (Ali Palabıyık ve benzeri) ne hikmetse Beşiktaş ile oynadığınız bütün maçlarda Beşiktaşlılara kırmızı. RVP nin pisliğiyle aldığınız galibiyete sevinirsiniz. Siz nasıl mahlukatlarsınız? hiç kendinizi sorguladınız mı? Biz tüpçüden kurtulduk. Sizde kurtulduğunuzda belki iyi futbol oynayıp ahlaklı sporcular ve ağlamayan hoca transfer edersiniz.
bu kadar fenerbahce düşmanı olursan attırsın kameralar herseyi apacık gösteriyor
10-11 sezonunda aldığı darbedensonra hiç düzelmedi
Hoca burada işgüzar doktorun ! farkında olmadan kobayı olmuş olabilir...
biraz ayıp ille insanın ölmesimi lazım kac yasında adam bunlar cok yalnıs seyler macı caner quaresma tolga provake etmiştir doğru seyirciyi tahrik etmişlerdir senol günesi 1 grm sevmem ama numara oldugunuda sanmıyorum
Yani benim anladığım, yine suçlu güçlü demekki, ha yarılmış ha yarılmamış... sen o cismi attıktan sonra... anca bunlar konuşulur benim Türkiye'm de, o cismin şenol güneş e gelmesine de gerek yok bilmem anlatabildim mi
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