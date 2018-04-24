Şenol Güneş'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve yarıda kalan olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçından yeni görüntüler sosyal medyaya düştü. Görüntülerde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in tünele girerken yerde kalışı ve sonrası yer alıyor.
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Caner Erkin sezonu kapattı!
Kayseri Erciyesspor 0 - 10 Yeni Orduspor
UEFA'dan Galatasaray açıklaması!
Fatih Terim açıkladı: Maicon gözümün önünde ağladı
Volkan Demirel'den Beşiktaş'a gönderme!
Tolga Zengin, PFDK'ya sevk edildi!
Müge Anlı'dan eleştirilere yanıt
Okuyucu Yorumları 0 yorum