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Şenol Güneş'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.04.2018 07:43 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda, çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve yarıda kalan olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçından yeni görüntüler sosyal medyaya düştü. Görüntülerde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in tünele girerken yerde kalışı ve sonrası yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Fenerbahçe

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