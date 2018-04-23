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Beşiktaş'ın Shoya Nakajima ile ilgilendiği iddia edildi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.04.2018 19:50 | Son Güncelleme

Yeni sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Beşiktaş'ın, Japon kanat oyuncusu Shoya Nakajima ile ilgilendiği ve genç oyuncuyu izlemek için komite gönderdiği iddia edildi.

Beşiktaş'ın Shoya Nakajima ile ilgilendiği iddia edildi!

Sezonun bitimine kısa bir süre kala Beşiktaş transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yeni bir iddia Portekiz basınından Nakajima için geldi...

Portekiz basınından A Bola'nın iddiasına göre Beşiktaş, Portimonense forması giyen Japon kanat oyuncusu Shoya Nakajima ile ilgileniyor.

Haberde Beşiktaş, takviye bulmak amacıyla ilgilinediği Nakajima için dün oynanan Chaves ve Portimonense arasındaki maçı izlemek için izleme komitesinden bir grup görevlendirdi.

Beşiktaş için "Türk Kulüp uluslararası alanda güçlü medyaya sahip olan Japonyalı Nakajima'yı izlemeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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Beşiktaş Shoya Nakajima

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