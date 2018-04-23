Beşiktaş'ın Shoya Nakajima ile ilgilendiği iddia edildi!

Sezonun bitimine kısa bir süre kala Beşiktaş transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yeni bir iddia Portekiz basınından Nakajima için geldi...

Portekiz basınından A Bola'nın iddiasına göre Beşiktaş, Portimonense forması giyen Japon kanat oyuncusu Shoya Nakajima ile ilgileniyor.

Haberde Beşiktaş, takviye bulmak amacıyla ilgilinediği Nakajima için dün oynanan Chaves ve Portimonense arasındaki maçı izlemek için izleme komitesinden bir grup görevlendirdi.

Beşiktaş için "Türk Kulüp uluslararası alanda güçlü medyaya sahip olan Japonyalı Nakajima'yı izlemeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.