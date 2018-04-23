Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı

Rıdvan Dilmen transferi açıkladı!

1 / 23 "Başakşehir'in ve Galatasaray'ın kazanmasının ardından Beşiktaş'ın kazanması lazımdı. Ama artık kolay olmyor. Galatasaray'da 80'den sonra kazandı, Beşiktaş aynı şekilde.

2 / 23 Kolay maç yok artık ligde. Osmanlı, gidip Gençler'i deplasmanda 3-0 yeniyor. Kümede kalma hattı, Avrupa Ligi yarışında olan takımlar... Kolay maç yok.

3 / 23 Beşiktaş'ın oyun disiplinini kaybetmemesi lazım. Quaresma'nın vurması gereken yerden Talisca, Talisca'nın vurması gereken yerde Quaresma serbest vuruşları kullandı. Quaresma, ikincisinde golü attı gerçi.

4 / 23 Malatyaspor'un oynamak istediği oyun pozitif. 80'den sonra kapanıp 1 puan çıkartmayı düşündüler ama karşı takımda da kaliteli Adriano ve Talisca gibi oyuncular var.

5 / 23 Beşiktaş, duran toptan 2, akan oyundan 1 gol attı. Anahtarları çok fazla. Önümüzdeki hafta Galatasaray ile finale çıkacak Beşiktaş. Yenilmesi halinde yarışa havlu atar. Beraberlikle yarışa devam eder.

6 / 23 Sinan Gümüş ve Talisca'nın attığı goller dengeyi hemen değiştirdi. İki takım da derbiyi kaybetmezse yarıştan kopmaz. Galatasaray için Akhisar maçından sonra toparlamak kolay değildi. Tartışmalı pozisyonlar da var, girmeyelim oraya.

7 / 23 Son golde Beşiktaş'ı atağa kaldıran oyuncu Medel. Çok tecrübeli bir oyuncu. Şampiyonluk yarışlarında daha önceden bulunmuş bir isim. Çok önemli, çok zeki oyunculara karşı oynadı.

8 / 23 Murat, Quaresma'ya faulünde ayağını çekemiyor devam ediyor. Ben olsam Murat'ı atardım ama hakem sarı kart verdi. Oyuncunun topa vurması hakemi yanılttı.

9 / 23 Faulün görüntüsüne baksak 8 maç ceza. Bu geliş zaten kırmızı. Kaburgasına geliyor direkt. Hakem olsam atarım.

10 / 23 Oğuzhan sinirli, gergin. Oyunun olgun döneminde. Samet hoca almıştı. O zamanlar da çok beğeniyorduk. Oyunun geliştirdi ama bir yerde kaldı. Devam ettiremiyor gelişimine...

11 / 23 10 üzerinden 7- 7.5 ama bunu geliştiremiyor. Hep öyle kaldı. Koşu mesafesi fena değil ama kuvvetli olması lazım. Bir omuz yedi düştü bugün.

12 / 23 Türkiye'nin en yetenekli oyuncularından birisi. Bu durumlarda futbolcular aynaya bakacak. Beşiktaş ile tekrar anlaştı. Arsenal ile birkaç sorun varmış sadece. 2 sene müthiş oynadı. Çok önemli bir silah ama ateşlenmiyor.

13 / 23 Talisca'dan sonraki dönem ceza sahası bölgesinden uzaklaştı. Aralara falan oynuyordu. Güveni yok, vuramıyor. Şut yerine pası tercih ediyor hep. Beşiktaş kaptanlığına kadar gelmiş birisi.

14 / 23 Oğuzhan'ın en formda olduğu dönemler haftaya oynayacağını bildiği dönemlerdi. Şimdi derbide kim oynayacak diye düşünüyor. Atiba, Tolgay veya Medel mi oynayacak diye düşünüyor.

15 / 23 Başakşehir puan kaybederse Galatasaray ve Beşiktaş liderlik maçına çıkacak. Fenerbahçe de Kasımpaşa'ya puan kaybedebilir. Lig üçlü averaja doğru gidiyor. Çok enteresan durumlar.

16 / 23 Fatih Terim, futbola başladığı yer olan Göztepe'de şampiyonluk turu atabilir. Beşiktaş, eski teknik direktörü Samet Aybaba'nın takımı Sivasspor önünde şampiyon olabilir.

17 / 23 Fenerbahçe de teknik direktör Aykut Kocaman'ın eski takımı Konyaspor karşısında şampiyon olabilir.

18 / 23 Süper Lig'de Karabükspor, 1. Lig'de ise Gaziantep ve Manisaspor herkese yeniliyor. Şampiyonu ve ligde kalacak takımları belirliyorlar. Bursaspor zordayken Karabükspor'u yenip rahatladı.

19 / 23 Malatyaspor'un sağ beki Chebake, oyuna yeni giren Lens'i 10 metre arkadan yakaladı. İyi oyuncuları var.

20 / 23 Derbideki olaylar hakkında Cumhurbaşkanı konuşuyor, kulüp başkanları, yöneticileri, teknik direktörleri konuşuyor. Bir tek Federasyon Başkanı konuşmuyor. Şeffaf olsunlar, adaletli olsunlar. Siyasete göre hareket etmesinler.

21 / 23 Hakemlerin, gözlemcilerin raporları doğrultusunda ne olursa olsun karar verilmeli. Gerçekten çok değişik bir ülke olduk ya. TFF'nin aldığı karar sadece TFF'ye ait olmalı. Ne karar alacağını ben bilmiyorum.

22 / 23 Beşiktaş ve Fenerbahçe yöneticilerinin Cumhurbaşkanı demesi normal bir şey mi? Federasyon karar verecek buna, Cumhurbaşkanı değil. Fatih Terim'i kafalarında gönderdi bu yönetim, 20 gün açıklayamadı.