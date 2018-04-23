SPOR

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 23.04.2018 08:31 | Son Güncelleme

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın 3-1 yendiği Yeni Malatyaspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Beşiktaş'ın transferini açıklayan Rıdvan Dilmen, olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili de TFF'ye eleştiri yağdırdı

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı

Rıdvan Dilmen transferi açıkladı!

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"Başakşehir'in ve Galatasaray'ın kazanmasının ardından Beşiktaş'ın kazanması lazımdı. Ama artık kolay olmyor. Galatasaray'da 80'den sonra kazandı, Beşiktaş aynı şekilde.

"Başakşehir'in ve Galatasaray'ın kazanmasının ardından Beşiktaş'ın kazanması lazımdı. Ama artık kolay olmyor. Galatasaray'da 80'den sonra kazandı, Beşiktaş aynı şekilde.
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Kolay maç yok artık ligde. Osmanlı, gidip Gençler'i deplasmanda 3-0 yeniyor. Kümede kalma hattı, Avrupa Ligi yarışında olan takımlar... Kolay maç yok.

Kolay maç yok artık ligde. Osmanlı, gidip Gençler'i deplasmanda 3-0 yeniyor. Kümede kalma hattı, Avrupa Ligi yarışında olan takımlar... Kolay maç yok.
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Beşiktaş'ın oyun disiplinini kaybetmemesi lazım. Quaresma'nın vurması gereken yerden Talisca, Talisca'nın vurması gereken yerde Quaresma serbest vuruşları kullandı. Quaresma, ikincisinde golü attı gerçi.

Beşiktaş'ın oyun disiplinini kaybetmemesi lazım. Quaresma'nın vurması gereken yerden Talisca, Talisca'nın vurması gereken yerde Quaresma serbest vuruşları kullandı. Quaresma, ikincisinde golü attı gerçi.
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Malatyaspor'un oynamak istediği oyun pozitif. 80'den sonra kapanıp 1 puan çıkartmayı düşündüler ama karşı takımda da kaliteli Adriano ve Talisca gibi oyuncular var.

Malatyaspor'un oynamak istediği oyun pozitif. 80'den sonra kapanıp 1 puan çıkartmayı düşündüler ama karşı takımda da kaliteli Adriano ve Talisca gibi oyuncular var.
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Beşiktaş, duran toptan 2, akan oyundan 1 gol attı. Anahtarları çok fazla. Önümüzdeki hafta Galatasaray ile finale çıkacak Beşiktaş. Yenilmesi halinde yarışa havlu atar. Beraberlikle yarışa devam eder.

Beşiktaş, duran toptan 2, akan oyundan 1 gol attı. Anahtarları çok fazla. Önümüzdeki hafta Galatasaray ile finale çıkacak Beşiktaş. Yenilmesi halinde yarışa havlu atar. Beraberlikle yarışa devam eder.
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Sinan Gümüş ve Talisca'nın attığı goller dengeyi hemen değiştirdi. İki takım da derbiyi kaybetmezse yarıştan kopmaz. Galatasaray için Akhisar maçından sonra toparlamak kolay değildi. Tartışmalı pozisyonlar da var, girmeyelim oraya.

Sinan Gümüş ve Talisca'nın attığı goller dengeyi hemen değiştirdi. İki takım da derbiyi kaybetmezse yarıştan kopmaz. Galatasaray için Akhisar maçından sonra toparlamak kolay değildi. Tartışmalı pozisyonlar da var, girmeyelim oraya.
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Son golde Beşiktaş'ı atağa kaldıran oyuncu Medel. Çok tecrübeli bir oyuncu. Şampiyonluk yarışlarında daha önceden bulunmuş bir isim. Çok önemli, çok zeki oyunculara karşı oynadı.

Son golde Beşiktaş'ı atağa kaldıran oyuncu Medel. Çok tecrübeli bir oyuncu. Şampiyonluk yarışlarında daha önceden bulunmuş bir isim. Çok önemli, çok zeki oyunculara karşı oynadı.
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Murat, Quaresma'ya faulünde ayağını çekemiyor devam ediyor. Ben olsam Murat'ı atardım ama hakem sarı kart verdi. Oyuncunun topa vurması hakemi yanılttı.

Murat, Quaresma'ya faulünde ayağını çekemiyor devam ediyor. Ben olsam Murat'ı atardım ama hakem sarı kart verdi. Oyuncunun topa vurması hakemi yanılttı.
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Faulün görüntüsüne baksak 8 maç ceza. Bu geliş zaten kırmızı. Kaburgasına geliyor direkt. Hakem olsam atarım.

Faulün görüntüsüne baksak 8 maç ceza. Bu geliş zaten kırmızı. Kaburgasına geliyor direkt. Hakem olsam atarım.
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Oğuzhan sinirli, gergin. Oyunun olgun döneminde. Samet hoca almıştı. O zamanlar da çok beğeniyorduk. Oyunun geliştirdi ama bir yerde kaldı. Devam ettiremiyor gelişimine...

Oğuzhan sinirli, gergin. Oyunun olgun döneminde. Samet hoca almıştı. O zamanlar da çok beğeniyorduk. Oyunun geliştirdi ama bir yerde kaldı. Devam ettiremiyor gelişimine...
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10 üzerinden 7- 7.5 ama bunu geliştiremiyor. Hep öyle kaldı. Koşu mesafesi fena değil ama kuvvetli olması lazım. Bir omuz yedi düştü bugün.

10 üzerinden 7- 7.5 ama bunu geliştiremiyor. Hep öyle kaldı. Koşu mesafesi fena değil ama kuvvetli olması lazım. Bir omuz yedi düştü bugün.
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Türkiye'nin en yetenekli oyuncularından birisi. Bu durumlarda futbolcular aynaya bakacak. Beşiktaş ile tekrar anlaştı. Arsenal ile birkaç sorun varmış sadece. 2 sene müthiş oynadı. Çok önemli bir silah ama ateşlenmiyor.

Türkiye'nin en yetenekli oyuncularından birisi. Bu durumlarda futbolcular aynaya bakacak. Beşiktaş ile tekrar anlaştı. Arsenal ile birkaç sorun varmış sadece. 2 sene müthiş oynadı. Çok önemli bir silah ama ateşlenmiyor.
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Talisca'dan sonraki dönem ceza sahası bölgesinden uzaklaştı. Aralara falan oynuyordu. Güveni yok, vuramıyor. Şut yerine pası tercih ediyor hep. Beşiktaş kaptanlığına kadar gelmiş birisi.

Talisca'dan sonraki dönem ceza sahası bölgesinden uzaklaştı. Aralara falan oynuyordu. Güveni yok, vuramıyor. Şut yerine pası tercih ediyor hep. Beşiktaş kaptanlığına kadar gelmiş birisi.
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Oğuzhan'ın en formda olduğu dönemler haftaya oynayacağını bildiği dönemlerdi. Şimdi derbide kim oynayacak diye düşünüyor. Atiba, Tolgay veya Medel mi oynayacak diye düşünüyor.

Oğuzhan'ın en formda olduğu dönemler haftaya oynayacağını bildiği dönemlerdi. Şimdi derbide kim oynayacak diye düşünüyor. Atiba, Tolgay veya Medel mi oynayacak diye düşünüyor.
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Başakşehir puan kaybederse Galatasaray ve Beşiktaş liderlik maçına çıkacak. Fenerbahçe de Kasımpaşa'ya puan kaybedebilir. Lig üçlü averaja doğru gidiyor. Çok enteresan durumlar.

Başakşehir puan kaybederse Galatasaray ve Beşiktaş liderlik maçına çıkacak. Fenerbahçe de Kasımpaşa'ya puan kaybedebilir. Lig üçlü averaja doğru gidiyor. Çok enteresan durumlar.
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Fatih Terim, futbola başladığı yer olan Göztepe'de şampiyonluk turu atabilir. Beşiktaş, eski teknik direktörü Samet Aybaba'nın takımı Sivasspor önünde şampiyon olabilir.

Fatih Terim, futbola başladığı yer olan Göztepe'de şampiyonluk turu atabilir. Beşiktaş, eski teknik direktörü Samet Aybaba'nın takımı Sivasspor önünde şampiyon olabilir.
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Fenerbahçe de teknik direktör Aykut Kocaman'ın eski takımı Konyaspor karşısında şampiyon olabilir.

Fenerbahçe de teknik direktör Aykut Kocaman'ın eski takımı Konyaspor karşısında şampiyon olabilir.
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Süper Lig'de Karabükspor, 1. Lig'de ise Gaziantep ve Manisaspor herkese yeniliyor. Şampiyonu ve ligde kalacak takımları belirliyorlar. Bursaspor zordayken Karabükspor'u yenip rahatladı.

Süper Lig'de Karabükspor, 1. Lig'de ise Gaziantep ve Manisaspor herkese yeniliyor. Şampiyonu ve ligde kalacak takımları belirliyorlar. Bursaspor zordayken Karabükspor'u yenip rahatladı.
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Malatyaspor'un sağ beki Chebake, oyuna yeni giren Lens'i 10 metre arkadan yakaladı. İyi oyuncuları var.

Malatyaspor'un sağ beki Chebake, oyuna yeni giren Lens'i 10 metre arkadan yakaladı. İyi oyuncuları var.
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Derbideki olaylar hakkında Cumhurbaşkanı konuşuyor, kulüp başkanları, yöneticileri, teknik direktörleri konuşuyor. Bir tek Federasyon Başkanı konuşmuyor. Şeffaf olsunlar, adaletli olsunlar. Siyasete göre hareket etmesinler.

Derbideki olaylar hakkında Cumhurbaşkanı konuşuyor, kulüp başkanları, yöneticileri, teknik direktörleri konuşuyor. Bir tek Federasyon Başkanı konuşmuyor. Şeffaf olsunlar, adaletli olsunlar. Siyasete göre hareket etmesinler.
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Hakemlerin, gözlemcilerin raporları doğrultusunda ne olursa olsun karar verilmeli. Gerçekten çok değişik bir ülke olduk ya. TFF'nin aldığı karar sadece TFF'ye ait olmalı. Ne karar alacağını ben bilmiyorum.

Hakemlerin, gözlemcilerin raporları doğrultusunda ne olursa olsun karar verilmeli. Gerçekten çok değişik bir ülke olduk ya. TFF'nin aldığı karar sadece TFF'ye ait olmalı. Ne karar alacağını ben bilmiyorum.
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Beşiktaş ve Fenerbahçe yöneticilerinin Cumhurbaşkanı demesi normal bir şey mi? Federasyon karar verecek buna, Cumhurbaşkanı değil. Fatih Terim'i kafalarında gönderdi bu yönetim, 20 gün açıklayamadı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe yöneticilerinin Cumhurbaşkanı demesi normal bir şey mi? Federasyon karar verecek buna, Cumhurbaşkanı değil. Fatih Terim'i kafalarında gönderdi bu yönetim, 20 gün açıklayamadı.
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Olayların Fenerbahçe'yi etkilememesi mümkün değil. Gelen taraftarlardan bunu göreceğiz zaten. Hava da güzel. Antalyaspor maçında net favori. Kayıpsız geçeceğini düşünüyorum."

Olayların Fenerbahçe'yi etkilememesi mümkün değil. Gelen taraftarlardan bunu göreceğiz zaten. Hava da güzel. Antalyaspor maçında net favori. Kayıpsız geçeceğini düşünüyorum."
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