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Şenol Güneş'ten Şekip Mosturoğlu'na olay sözler!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.04.2018 23:04 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından derbide yaşananlarla ilgili konuştu. Güneş, “Bir canımız var gerekirse onu da veririz” derken, özel güvenliklerin stadyumlardan temizlenmesi gerektiğini ifade etti.

Şenol Güneş'ten Şekip Mosturoğlu'na olay sözler!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Şenol Güneş, geçtiğimiz gün televizyon programında konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun da ismini vererek konuştu.

Hastaneden alınan evraklarla ilgili konuşan Şenol Güneş, “Hastaneye gidip gizli bilgi soracağına, gelip bana sor. Benim oyuncuma dava açıyorlar. İtme var, vurma yok. Oyuncuyu 24 saat önce bu maçın kadrosuna almışken kurula veriyorsunuz. Bu güvenlikçilerin de hepsinin temizlenmesi lazım. Biz evladımızı emanet ediyoruz güvenlikçilere, bu adamlar bize saldırıyor. Biz her şeyi konuşuruz, kavga isterlerse hepsini yaparız, bir canımız var onu da veririz. Ben milli takımdayken noterden bana 3 kez değiştirerek evrak gönderen Şekip Bey şimdi konuşuyor. O dönem Aziz Yıldırım’ın kavga ettiği Haluk Ulusoy’un sağ kolu, her şeyi yürüten Şekip Mosturoğlu’ydu. Ama Fenerbahçe federasyondan şikayetçi. Kaç kez şampiyon oldu o dönem Fenerbahçe, ona bir bakın. Şekip Mosturoğlu sonra gitti Fenerbahçe’ye. Bende gizli yok, her şeyim açık. Kimsenin canı yansın istemiyorum. Benim için aile, ülke daha önemlidir. Susuyorsam bundandır. Ama bunu yaparken ben de hakkımı biraz savunayım ya. Sanki ben kendime cisim attım. Benimle ilgili niye karar veriyorsunuz. Gerçeği söyleyemiyorsunuz. Beşiktaşlı da kendine göre söylüyor rakipleri de kendine göre söylüyor. Yasa çıkarsak ne olur, ahlak sıfıra inmiş. Ben maça çıktığım zaman ne olacağını biliyor muyum? Şimdi adam elini kaldırıyor, ben korkuyorum. Ben bu hale niye düştüm ya? Bu kafa çok darbe yedi ama o zaman gençtim. 50 yıl önce futbolculuk serseri işi diyorlardı. Serseri işi olmadığını gördüm. Ama serserilerin ahlaksızların bu işin içine girdiğini de görüyorum” diyen Şenol Güneş, basın toplantısını soru kabul etmeden tamamladı.

ŞEKİP MOSTUROĞLU NELER DEMİŞTİ?

Şekip Mosturoğlu geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında ''Bizim zaman zaman sahalarda karşılaştığımız bundan daha ağır olaylar var. Hasan Çetinkaya, Aykut koca ve bizlerin karşılaştığı kat be kat üstün olaylar yaşandı. Bunların hiçbirinde maç tatil edilmemişti. Hakemin yanlış karar verdiğini düşünüyorum. Müsabaka hakemi soyunma odasına gitmeden Beşiktaşlı futbolcuların bir bölümü gitmişti. Kaldı ki hakem maçı tatil ettiğini söylese, Fenerbahçeli futbolcuları da soyunma odasına göndermeliydi. Hakem Şenol hocayı görmüyor. Temsilci Şenol hocayı görmüyor. Sadece temsilciye Beşiktaşlı yetkililer, Şenol hocanın ambulansla hastaneye götürüldüğünü söylüyorlar. Bana göre hakem maçı gereksiz yere tatil etmiştir. Şenol hocanın soyunma odasına gitmesini gerektirecek bir durum yok. Hakem müsabakayı sona erdirmemiş. Şenol Güneş'in düştüğü pozisyonda Oğuzhan, Tolga'nın takılması sonrası yere düşüyor, hoca öyle düşüyor. Zaten güvenlik tedbiri alınmıştı. Şenol Güneş'in soyunma odasına gitmesi kural dışı bir durumdur'' şeklinde konuşmuştu.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Yalanları ortaya çıkacak korkusuyla saldırıyor. Tek güvencesi tüpçü. Kafasına koyduğu buz torbasında kan olmadığı görüntülerde var. Tolga kaybettikleri anladı, ikinci uyarıdan sonra üçüncüyü yaptırabilmek için tribüne yürüdü. Anasını kullanması çok ayıp ama karakterine uygun.
bu şekip denen adama bi şekil vermek lazım
şenol hanım bu sana yakışmadı işte ..yedin karıştırma kokunca rahatsız oluyoruz!!!dün neydin ki bu gün ne olasın???
bunun kafasını değil de dilini koparsalardı
Senol hoca..bu laflar barisi saglamaz.daha da gerginlik yaratir.sonra suclu kim diye herkes birbirine camur atar!!
Olay öncesinde Beşiktaş baktı kupa gitti B planı uyguladılar sırf gs maçı düşünülerek oradaki atmosferi engellemek algı oluşturmak için bunu planlı yaptılar ama çok abarttılar Şenol hocam apoletlerin düştü yazık ettin.....
adam değilsin şenol güneş
haklısın futbol ahlak işi, şekip ve aziz yıldırım nekadar ahlak yoksunu ise sende bize en az onlar kadar ahlak yoksunu olduğunu gösterdin bravo
SENİN TRABZONUNDA Kİ CAN ALMAYA KALKTILAR TAKIM OTOBÜSÜNE SİLAHLAR SIKILIRKEN SEN NEREDEYDİN ? CAN SENİN Kİ GİBİ DEĞİL İNSANA KURŞUN SIKILARAK OLUR SEN O ZAMAN ÇIKIP SUÇLU BULUNSUN DEMEDİN YASALARA GÜVENLE BU İŞ BİTMEZ 14 TEMMUZ SEN VE SENİN GİBİLER YÜZÜNDEN ORTAYA ÇIKMADI O SİLAHI SIKTIRANLAR YAKALANMADI BUNU HİÇ KONUŞMUYROSUN SENİ ADAM BİLİRDİK AMA NE YAZIKKİ........... AYRICA GİT KAMERALARA BAK HANİ KAN HANİ KIRIK HANİ ÇİZİK.
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