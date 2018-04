Şenol Güneş'ten Şekip Mosturoğlu'na olay sözler!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Şenol Güneş, geçtiğimiz gün televizyon programında konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun da ismini vererek konuştu.

Hastaneden alınan evraklarla ilgili konuşan Şenol Güneş, “Hastaneye gidip gizli bilgi soracağına, gelip bana sor. Benim oyuncuma dava açıyorlar. İtme var, vurma yok. Oyuncuyu 24 saat önce bu maçın kadrosuna almışken kurula veriyorsunuz. Bu güvenlikçilerin de hepsinin temizlenmesi lazım. Biz evladımızı emanet ediyoruz güvenlikçilere, bu adamlar bize saldırıyor. Biz her şeyi konuşuruz, kavga isterlerse hepsini yaparız, bir canımız var onu da veririz. Ben milli takımdayken noterden bana 3 kez değiştirerek evrak gönderen Şekip Bey şimdi konuşuyor. O dönem Aziz Yıldırım’ın kavga ettiği Haluk Ulusoy’un sağ kolu, her şeyi yürüten Şekip Mosturoğlu’ydu. Ama Fenerbahçe federasyondan şikayetçi. Kaç kez şampiyon oldu o dönem Fenerbahçe, ona bir bakın. Şekip Mosturoğlu sonra gitti Fenerbahçe’ye. Bende gizli yok, her şeyim açık. Kimsenin canı yansın istemiyorum. Benim için aile, ülke daha önemlidir. Susuyorsam bundandır. Ama bunu yaparken ben de hakkımı biraz savunayım ya. Sanki ben kendime cisim attım. Benimle ilgili niye karar veriyorsunuz. Gerçeği söyleyemiyorsunuz. Beşiktaşlı da kendine göre söylüyor rakipleri de kendine göre söylüyor. Yasa çıkarsak ne olur, ahlak sıfıra inmiş. Ben maça çıktığım zaman ne olacağını biliyor muyum? Şimdi adam elini kaldırıyor, ben korkuyorum. Ben bu hale niye düştüm ya? Bu kafa çok darbe yedi ama o zaman gençtim. 50 yıl önce futbolculuk serseri işi diyorlardı. Serseri işi olmadığını gördüm. Ama serserilerin ahlaksızların bu işin içine girdiğini de görüyorum” diyen Şenol Güneş, basın toplantısını soru kabul etmeden tamamladı.



ŞEKİP MOSTUROĞLU NELER DEMİŞTİ?