SPOR

Şenol Güneş patladı! 'Konuşmamamız salaklığımız değil'

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.04.2018 21:59 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor'u sahasında 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maçın ardından adeta patladı. Yayıncı kuruluşa konuşan Şenol Güneş, hafta içi Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle sert sözler kullanırken, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'u da eleştirdi.

Şenol Güneş patladı! 'Konuşmamamız salaklığımız değil'

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş, Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un maç sonundaki sözlerine tepki gösterirken, hafta arasında Fenerbahçe ile yarıda kalan maç hakkında da konuştu.

Şenıl Güneş, "İkinci yarı belli bir bölümden sonra rakibi hapsettik ama rakibimizde çekilmişti. Hak ettiğimiz bir maçtı. Erol Hoca'nın söylediklerine üzüldüm. Eğer hakemi kastediyorsa, burada bir haksızlık varsa bize var. Halis Özkahya, Ankara'da Gençlerbirliği maçındakinden kötüsü burada yapıldı, kırmızı çıkmadı. Konuşmamamız salaklığımız değildir, bir insan bu kadar aşağılanmaz. Susmamız haksızlık yaptığımızı göstermez" dedi.

''HERKES BİR ŞEY SÖYLEMESİN...''

Hafta arasındaki Fenerbahçe maçında yaşananlar ve süreç hakkında da konuşan Güneş, ''Arkadan konuşup da, hastaneden bildi alıp... Bu kadar kötü zihniyetle futbol maçı alsanız ne olur, almasanız ne olur. Hürriyet'ten beni aradılar, isim veriyorum. Mühim olan ölüm haline getirmeden bunları yapmak. Tuvalet kağıtlarını attılar, taş atan da olabilir Herkes bir şeyler söylemesin. Cumhurbaşkanımız zaman ayıracaksa ben de gelim, Aziz Yıldırım da gelsin, tüm kulüp başkanları gelsin, konuşalım'' dedi.

"EMEĞİMİ ÇALIYORLAR"

Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili olarak basın toplantısı düzenlemeyi planladığı söyleyen Şenol Güneş, “Yarın basın toplantısı düzenlemeyi planlıyorum. 50 yıllık birikimim var. Medya içinde de bana haksızlık yapanlar var. Bir tanesi Hürriyet. Hakkımı helal etmeyeceğim onlara. Bu zamana kadar fakir bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Bir sürü yere dolaşarak buraya geldim. Ben Trabzonspor’lu, Beşiktaş’lı değilim. Ben Türk futbolu için uğraşıyorum. Benim hastanedeki bilgilerimi aldılar. Bana sorsalar ben cevap veriyorum. 2002’de hakkımı vermeyip, paramı vermeyip paramı çalanlar bugün de emeğimi çalıyorlar” dedi. Karşılaşmanın hakemiyle ilgili yorum yapanların olduğunu söyleyen Güneş, “Hakem kolladı diyorlar. Ricardo’ya bu maçta yapılan hareket kırmızı kart. Aynı pozisyonda Ankara’da Babel’e direkt verdi kırmızı kartı. Bu maçın ardından hala hakemi konuşuyorlar ya hiçbir şey demiyorum. İsim vermeden konuşuyorum, bu maçta yaptıklarını neden yapmıyorsun diğer maçlarda” açıklamasında bulundu.

PEPE PATLAMASI

Fenerbahçe derbisinde yaralanmasının ardından kendisini Cumhurbaşkanı’nın yanı sıra bakanların da aradığını söyleyen Şenol Güneş, “Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Trabzonsporlu herkes aradı beni. Cumhurbaşkanımız aradığında kendisine söyledim, ‘Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı olarak, Fikret Orman da Beşiktaş Başkanı olarak gitsin, ben de futbol adamı olarak gideyim, bir televizyon programında konuşalım’ dedim. Ben hürriyetimi kaybettim ama cesaretimi, onurumu kaybetmem. Fenerbahçe maçında olayı ben mi yaptım, her şey benim üzerimden yürüyor. 2024 için hazırladığınız video için Ricardo’yu Pepe’yi çağırıyorsunuz, Pepe’yi haksız yere oyundan atıyorsunuz. Attığınız adamla tanıtım yapsanız ne olur. Benim gibi niceleri var Türkiye’de. Oyuncu, antrenör, sanatçı, sporcunun önünü açacaksın. Ben bu maçı alsam ne olur almasam ne olur. Ben Trabzon’da olaylı maçta mağlup oldum, saha kapandı. Kaç defa kapandı saha, bendim antrenör. Bana haksızlıklar yapılmadı mı?” ifadelerini kullandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş şenol güneş

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

FETÖ'cü Enes Kanter'in Anıtkabir paylaşımı ortalığı karıştırdı!

FETÖ'cü Enes Kanter'in Anıtkabir paylaşımı ortalığı karıştırdı!

Derbideki olayları karışan 15 zanlı bulunamıyor!

Derbideki olayları karışan 15 zanlı bulunamıyor!

Kayseri Erciyesspor 0 - 10 Yeni Orduspor

Kayseri Erciyesspor 0 - 10 Yeni Orduspor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şenol Güneş'ten Şekip Mosturoğlu'na olay sözler!

Şenol Güneş'ten Şekip Mosturoğlu'na olay sözler!

Şenol Güneş patladı! 'Konuşmamamız salaklığımız değil'

Şenol Güneş patladı! 'Konuşmamamız salaklığımız değil'

Metin Albayrak: Adalet istiyoruz

Metin Albayrak: Adalet istiyoruz

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı sonrası Şenol Güneş'e büyük destek

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı sonrası Şenol Güneş'e büyük destek

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında Oğuzhan Özyakup ıslıklandı!

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında Oğuzhan Özyakup ıslıklandı!

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Caner Erkin sezonu kapattı!

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Caner Erkin sezonu kapattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.