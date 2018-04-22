Şenol Güneş patladı! 'Konuşmamamız salaklığımız değil'

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu.
Şenol Güneş, Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un maç sonundaki sözlerine tepki gösterirken, hafta arasında Fenerbahçe ile yarıda kalan maç hakkında da konuştu.
Şenıl Güneş, "İkinci yarı belli bir bölümden sonra rakibi hapsettik ama rakibimizde çekilmişti. Hak ettiğimiz bir maçtı. Erol Hoca'nın söylediklerine üzüldüm. Eğer hakemi kastediyorsa, burada bir haksızlık varsa bize var. Halis Özkahya, Ankara'da Gençlerbirliği maçındakinden kötüsü burada yapıldı, kırmızı çıkmadı. Konuşmamamız salaklığımız değildir, bir insan bu kadar aşağılanmaz. Susmamız haksızlık yaptığımızı göstermez" dedi.
''HERKES BİR ŞEY SÖYLEMESİN...''
Hafta arasındaki Fenerbahçe maçında yaşananlar ve süreç hakkında da konuşan Güneş, ''Arkadan konuşup da, hastaneden bildi alıp... Bu kadar kötü zihniyetle futbol maçı alsanız ne olur, almasanız ne olur. Hürriyet'ten beni aradılar, isim veriyorum. Mühim olan ölüm haline getirmeden bunları yapmak. Tuvalet kağıtlarını attılar, taş atan da olabilir Herkes bir şeyler söylemesin. Cumhurbaşkanımız zaman ayıracaksa ben de gelim, Aziz Yıldırım da gelsin, tüm kulüp başkanları gelsin, konuşalım'' dedi.
"EMEĞİMİ ÇALIYORLAR"
Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili olarak basın toplantısı düzenlemeyi planladığı söyleyen Şenol Güneş, “Yarın basın toplantısı düzenlemeyi planlıyorum. 50 yıllık birikimim var. Medya içinde de bana haksızlık yapanlar var. Bir tanesi Hürriyet. Hakkımı helal etmeyeceğim onlara. Bu zamana kadar fakir bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Bir sürü yere dolaşarak buraya geldim. Ben Trabzonspor’lu, Beşiktaş’lı değilim. Ben Türk futbolu için uğraşıyorum. Benim hastanedeki bilgilerimi aldılar. Bana sorsalar ben cevap veriyorum. 2002’de hakkımı vermeyip, paramı vermeyip paramı çalanlar bugün de emeğimi çalıyorlar” dedi. Karşılaşmanın hakemiyle ilgili yorum yapanların olduğunu söyleyen Güneş, “Hakem kolladı diyorlar. Ricardo’ya bu maçta yapılan hareket kırmızı kart. Aynı pozisyonda Ankara’da Babel’e direkt verdi kırmızı kartı. Bu maçın ardından hala hakemi konuşuyorlar ya hiçbir şey demiyorum. İsim vermeden konuşuyorum, bu maçta yaptıklarını neden yapmıyorsun diğer maçlarda” açıklamasında bulundu.
PEPE PATLAMASI
Fenerbahçe derbisinde yaralanmasının ardından kendisini Cumhurbaşkanı’nın yanı sıra bakanların da aradığını söyleyen Şenol Güneş, “Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Trabzonsporlu herkes aradı beni. Cumhurbaşkanımız aradığında kendisine söyledim, ‘Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı olarak, Fikret Orman da Beşiktaş Başkanı olarak gitsin, ben de futbol adamı olarak gideyim, bir televizyon programında konuşalım’ dedim. Ben hürriyetimi kaybettim ama cesaretimi, onurumu kaybetmem. Fenerbahçe maçında olayı ben mi yaptım, her şey benim üzerimden yürüyor. 2024 için hazırladığınız video için Ricardo’yu Pepe’yi çağırıyorsunuz, Pepe’yi haksız yere oyundan atıyorsunuz. Attığınız adamla tanıtım yapsanız ne olur. Benim gibi niceleri var Türkiye’de. Oyuncu, antrenör, sanatçı, sporcunun önünü açacaksın. Ben bu maçı alsam ne olur almasam ne olur. Ben Trabzon’da olaylı maçta mağlup oldum, saha kapandı. Kaç defa kapandı saha, bendim antrenör. Bana haksızlıklar yapılmadı mı?” ifadelerini kullandı.
Serdar Aziz Beşiktaş derbisinde yok
Tolga Zengin, PFDK'ya sevk edildi!
Fatih Terim'in para cezası onandı
Şenol Güneş'ten istifa sinyali
Müge Anlı'dan eleştirilere yanıt
Aykut Kocaman'dan Beşiktaş'a şok sözler
Dario Cvitanich'in eşi Chechu Bonelli'den olay paylaşım!
Levski Sofia - CSKA Sofia maçında bomba patladı
Slaven Bilic, Eintracht Frankfurt yolcusu
Roma, Cengiz Ünder'in gol attığı maçta Genoa'yı 2-1 yendi
Liverpool Salah'ın yerine Abdülkadir Ömür'ü düşünüyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum