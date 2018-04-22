Şenol Güneş patladı! 'Konuşmamamız salaklığımız değil'

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş, Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un maç sonundaki sözlerine tepki gösterirken, hafta arasında Fenerbahçe ile yarıda kalan maç hakkında da konuştu.

Şenıl Güneş, "İkinci yarı belli bir bölümden sonra rakibi hapsettik ama rakibimizde çekilmişti. Hak ettiğimiz bir maçtı. Erol Hoca'nın söylediklerine üzüldüm. Eğer hakemi kastediyorsa, burada bir haksızlık varsa bize var. Halis Özkahya, Ankara'da Gençlerbirliği maçındakinden kötüsü burada yapıldı, kırmızı çıkmadı. Konuşmamamız salaklığımız değildir, bir insan bu kadar aşağılanmaz. Susmamız haksızlık yaptığımızı göstermez" dedi.

''HERKES BİR ŞEY SÖYLEMESİN...''

Hafta arasındaki Fenerbahçe maçında yaşananlar ve süreç hakkında da konuşan Güneş, ''Arkadan konuşup da, hastaneden bildi alıp... Bu kadar kötü zihniyetle futbol maçı alsanız ne olur, almasanız ne olur. Hürriyet'ten beni aradılar, isim veriyorum. Mühim olan ölüm haline getirmeden bunları yapmak. Tuvalet kağıtlarını attılar, taş atan da olabilir Herkes bir şeyler söylemesin. Cumhurbaşkanımız zaman ayıracaksa ben de gelim, Aziz Yıldırım da gelsin, tüm kulüp başkanları gelsin, konuşalım'' dedi.