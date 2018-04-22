Metin Albayrak: Adalet istiyoruz

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Yeni Malatyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Galatasaray maçına değindi. Olaylı kupa maçına ilişkin beklentilerini anlattı

TT Stadı'nda oynanacak Galatasaray maçına ilişkin, "Şampiyonluk maçı olarak kabul olabilir. Biz iki senedir şampiyonuz hedefimiz 3. şampiyonluğu almak. Oradan iyi bir skorla döneceğimizi umuyoruz. Çok arzu ve istekliyiz oradan da galip dönmek en büyük hedefimiz. Biz bir aileyiz. Güzel bir ailemiz var. Bu sene de şampiyonluk için kenetlendik" dedi.

ADALET İSTİYORUZ

Yarıda kalan Fenerbahçe maçına dair, "Maç herkesin gözünün önünde oynandı. Hakem raporları var. Kararı TFF verecek başak bir beklentimiz yok. Kararı nasıl beklediğimiz konsunda polemik yaratmak istemiyorum. Hakem kararıyla iptal olan bir maç bu. Kararı da TFF verecek, beklentimiz adaletin tecelli etmesi. Başka şeyler olursa farklı şeyler olur. Türk futbolunun marka değerini yükseltmek istiyorsak adalet tecelli edecek. Spor hukukunun doğru tecelli olmasını bekliyoruz" sözlerini kullandı