Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı sonrası Şenol Güneş'e büyük destek

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe tribünlerinden atılan çakmakla başından yaralanan ve kafasına 5 dikiş atılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e siyah-beyazlı tribünlerden büyük destek vardı.
Tribünler maç öncesinde tecrübeli teknik adama tezahüratlarda bulunurken, maçın son düdüğünün ardından Vodafone Park'ta daha yüksek sesle 'Şenol Güneş' sesleri yükseldi. Tecrübeli teknik adam tribünleri selamlarken, maç sonu 3'lüsünü ise Quaresma, Adriano, Medel ve son olarak da Tolgay Arslan yaptı.
Maçın bitmesine karşın futbolcular ve Teknik Direktör Şenol Güneş uzun süre sahada kaldı ve taraftarları selamladı.
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