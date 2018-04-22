SPOR

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında Oğuzhan Özyakup ıslıklandı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.04.2018 21:31 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşırken siyah beyazlılarda Oğuzhan Özyakup taraftarın tepkisine maruz kaldı. Oyundan çıkarken Oğuzhan Özyakup'u ıslıklayan taraftar, yıldız oyuncunun performansından memnun olmadığını belirtti.

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında Oğuzhan Özyakup ıslıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşırken siyah beyazlılarda Oğuzhan Özyakup taraftarın tepkisine maruz kaldı.

Vodafone Stadı'ndaki karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Oğuzhan Özyakup 66 dakika sahada kaldı. Teknik direktör Şenol Güneş, Oğuzhan'ın yerine Tolgay Arslan'ı sahaya sürdü.

Siyah beyazlı taraftarlar Oğuzhan kenara gelirken oyuncunun performansını ıslıklarla protesto etti. Bu sezon ligde 31 maça çıkan Oğuzhan gol atamazken, takımına 3 asistle katkı verdi.

25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş oğuzhan özyakup

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

İYİ Parti'den AK Parti'ye olay tweet

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki

Hükümet'ten CHP-İYİ Parti işbirliğine çok sert tepki

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Beşiktaş 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor (MAÇ ÖZETİ)

FETÖ'cü Enes Kanter'in Anıtkabir paylaşımı ortalığı karıştırdı!

FETÖ'cü Enes Kanter'in Anıtkabir paylaşımı ortalığı karıştırdı!

Derbideki olayları karışan 15 zanlı bulunamıyor!

Derbideki olayları karışan 15 zanlı bulunamıyor!

Kayseri Erciyesspor 0 - 10 Yeni Orduspor

Kayseri Erciyesspor 0 - 10 Yeni Orduspor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şenol Güneş'ten Şekip Mosturoğlu'na olay sözler!

Şenol Güneş'ten Şekip Mosturoğlu'na olay sözler!

Şenol Güneş patladı! 'Konuşmamamız salaklığımız değil'

Şenol Güneş patladı! 'Konuşmamamız salaklığımız değil'

Metin Albayrak: Adalet istiyoruz

Metin Albayrak: Adalet istiyoruz

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı sonrası Şenol Güneş'e büyük destek

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı sonrası Şenol Güneş'e büyük destek

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında Oğuzhan Özyakup ıslıklandı!

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında Oğuzhan Özyakup ıslıklandı!

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Caner Erkin sezonu kapattı!

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Caner Erkin sezonu kapattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.