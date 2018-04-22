Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında Oğuzhan Özyakup ıslıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşırken siyah beyazlılarda Oğuzhan Özyakup taraftarın tepkisine maruz kaldı.
Vodafone Stadı'ndaki karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Oğuzhan Özyakup 66 dakika sahada kaldı. Teknik direktör Şenol Güneş, Oğuzhan'ın yerine Tolgay Arslan'ı sahaya sürdü.
Siyah beyazlı taraftarlar Oğuzhan kenara gelirken oyuncunun performansını ıslıklarla protesto etti. Bu sezon ligde 31 maça çıkan Oğuzhan gol atamazken, takımına 3 asistle katkı verdi.
25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
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