Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Caner Erkin sezonu kapattı!

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Evkur Yeni Malatyaspor arasındaki maçın ikinci yarısında Caner Erkin sakatlandı.

Mücadelenin 49. dakikasında rakibiyle girdiği mücadele sonrasında kendini yere bırakan Caner, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrasında oyuna devam etti.

Caner Erkin, yaklaşık 2 dakika sonra bir kez daha kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Caner yerine oyuna Gökhan Gönül dahil oldu.

NTV Spor'un haberine göre Caner Erkin, yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapattı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

"E.Y. Malatyaspor maçında sakatlanan oyuncumuz Caner Erkin’in yapılan ortopedik muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesi’nde çekilen MR’ı sonucu; sağ diz iç yan bağ ( Grade 2 ) yırtığı tespit edildi. Caner Erkin, özel dizlik ile tedavi edilecektir."