Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında Caner Erkin sakatlandı!

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile Evkur Yeni Malatyaspor arasındaki maçın ikinci yarısında Caner Erkin sakatlandı.

Mücadelenin 49. dakikasında rakibiyle girdiği mücadele sonrasında kendini yere bırakan Caner, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrasında oyuna devam etti.

Caner Erkin, yaklaşık 2 dakika sonra bir kez daha kendini yere bıraktı ve oyuna devam edemedi. Caner yerine oyuna Gökhan Gönül dahil oldu.

Gelecek hafta Galatasaray karşısında Caner Erkin'in forma giyip giyemeyeceği ve sakatlığının durumu karşılaşmadan sonra belli olacak.