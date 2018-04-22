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Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında Quaresma'ya atılan tekme büyük tartışma yarattı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.04.2018 20:22 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya gelirken, ilk yarısı 1-1 sona eren mücadelede ilk 45 dakikanın son anlarında Murat Yıldırım'ın Ricardo Quaresma'ya yaptığı faul ve hakem Halis Özkahya'nın verdiği karar tartışma konusu oldu.

Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında Quaresma'ya atılan tekme büyük tartışma yarattı!

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanırken şampiyonluğun iddialı ekiplerinden Beşiktaş, evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Alvaro Negredo ve Pereira'nın karşılıklı gollerinin bulunduğu ilk 45 dakikanın son anlarında yaşanan bir pozisyon gündeme oturdu!

Mücadelede 42. dakika oynanırken Evkur Yeni Malatyasporlu Murat Yıldırım, Ricardo Quaresma'ya sert bir tekme attı. Murat Yıldırım'ın tabanla Quaresma'nın göğsüne yaptığı müdahaleye hakem Halis Özkahya, sarı kart verdi.

Beşiktaş taraftarları ve oyuncular, pozisyonun kırmızı kart olması gerektiği yönünde itirazlarda bulundu.

Öte yandan Quaresma, pozisyonun ardından darbe aldığı bölgeye buz tedavisi yaptırdı.

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Beşiktaş Evkur yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig ricardo quaresma

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Atalarımız ne güzel demiş ne ekersen onu biçersin.
hastaneye kaldırmamışlar mı !!?
kuaresma bunlari cok yapti kirmizi bile gormedi bikere de ona yapilsin iyi olmus godoşa
Hakem görüyor ve sarı kart veriyor bu hakemlerin ciddi anlamda soruşturulması gerekiyor birileri bu hakemlere baskı yaparak ligi şekillendirmeye çalışıyor
nerem doğru ki demiş deve
ohhh çok güzel olmuş
Hımmm...Bu fauller çok tanıdık gelmiş olabilir mi acaba kendisine???
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