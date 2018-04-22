Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçında Quaresma'ya atılan tekme büyük tartışma yarattı!

Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanırken şampiyonluğun iddialı ekiplerinden Beşiktaş, evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Alvaro Negredo ve Pereira'nın karşılıklı gollerinin bulunduğu ilk 45 dakikanın son anlarında yaşanan bir pozisyon gündeme oturdu!
Mücadelede 42. dakika oynanırken Evkur Yeni Malatyasporlu Murat Yıldırım, Ricardo Quaresma'ya sert bir tekme attı. Murat Yıldırım'ın tabanla Quaresma'nın göğsüne yaptığı müdahaleye hakem Halis Özkahya, sarı kart verdi.
Beşiktaş taraftarları ve oyuncular, pozisyonun kırmızı kart olması gerektiği yönünde itirazlarda bulundu.
Öte yandan Quaresma, pozisyonun ardından darbe aldığı bölgeye buz tedavisi yaptırdı.
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