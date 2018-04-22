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Fikret Orman: Olaylar geride kaldı, şampiyon olacağız!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.04.2018 17:35 | Son Güncelleme

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, BJK TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fikret Orman, perşembe günü oynanan ve yarıda kalan Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklama yaptı.

Fikret Orman: Olaylar geride kaldı, şampiyon olacağız!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle ilgili BJKTV'de sorularını yanıtladı.

İşte Fikret Orman'ın basın toplantısındaki sözleri...

"OLAYLAR GERİDE KALDI, ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

''Son 5 hafta bugün oynayacağımız maçla birlikte. Çok keyifli bir lig. 4 takım yarışıyor, bir beraberlikle yenilgiyle her şeyin değişebileceği bir lig. Bunun güzelliklerini insanlara göstermemiz lazım. Beşiktaş camiasının da amacı budur. Perşembe günü tatsız bir maç oldu. Herkesi üzdü. Perşembe günkü olaylar orada kaldı. Bunu çok fazla dillendirmek ve Beşiktaş'ın başka bir platforma çekilmesine izin vermemek lazım. 'Efendi Beşiktaş' diye bir programla iki sene önce yola çıktık. Biz Efendi Beşiktaş'ız. Hiçbir takıma küfür etmeden, bir maç geçirmek istiyoruz. Taraftarımızdan rica ediyorum. Biz bu ligi şampiyon olarak bitireceğiz. Biz inandığımız sürece, Şenol Güneş ve ekibinin arkasında durduruğumuz sürece şampiyon bitireceğimizi söylüyorduk"

"OLMAMASI GEREKEN ŞEYLER YAŞANDI"

Fenerbahçe maçında yaşanan olayların geride kaldığını vurgulayan Orman, "Bunlar futbolun içerisinde olan şeyler. Olmaması gereken şeyler ama yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da Beşiktaş mağdur olmuştur dedi. Zaten bir karar aldık. Beşiktaş Divan Kurulu ile istişare toplantısı yapacağız. Bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Biz iyiden besleniyoruz. Kötü bizim örneğimiz olamaz. Çok tartışılması gereken şeyler var ama bunların yeri bugün değil. Mesele Beşiktaş'a yakışır şekilde hareket etmek. Biz pozitiften hareketle devam ediyoruz. Beşiktaş büyüyor. Bu büyümeyi kesmeye çalışanlar olacaktır. Biz da onlarla mücadele edeceğiz" dedi.

"TAKIMI AZERBAYCAN'A GÖTÜRECEĞİZ"

Azerbaycan'da Karabağ takımı ile maç yapacaklarını belirten Fikret Orman, "Eylül ayında Karabağ ile Azerbaycan'da bir maç yapacağız. Bazı sanatçılarımızı da götüreceğiz. "iki ülke bir millet" felsefesi hallinde hareket eden bir ülke. Takımı inşallah oraya götüreceğiz. Karabağ ile Olimpiyat Stadı'nda maç yapacağız. Orada büyük bir taraftarımız var" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş fikret orman

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