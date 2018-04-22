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Şenol Güneş'i çileden çıkaran olay

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.04.2018 11:47 | Son Güncelleme

Beşiktaş yönetimi, Şenol Güneş'in sağlık raporlarını paylaşan Acıbadem Fulya Hastanesi hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

Şenol Güneş'i çileden çıkaran olay

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan ve olaylar nedeniyle yarıda kalan maçta Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına gelen yabancı madde nedeniyle, kafasına 5 dikiş atılmıştı. Ardından Güneş, Acıbadem Fulya Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavisine orada devam edildi.

DAVA AÇACAK

Fanatik'in haberine göre, hastanede Şenol Güneş için bir rapor hazırlandı. Ancak günler sonra bu rapor bazı kişiler tarafından sızdırıldı. Siyah beyazlı ekip, raporu sızdıranların bulunması adına dava açacak.

Öte yandan Acıbadem Fulya Hastanesi'nin, raporun sızdırılmasının ardından Beşiktaş Kulübü'nden ve Şenol Güneş'ten özür dilerken, paylaşan kişiyi bulup ceza vereceğini öğrenildi.

ŞENOL GÜNEŞ ÇILDIRDI

Raporun sızdırıldığını öğrenen Şenol Güneş, hasta bilgilerinin paylaşılmasının suç olduğunu söylerek küplere bindi. Güneş'i, Beşiktaş 2. Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin zor sakinleştirildiği öğrendildi.

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Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe şenol güneş

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