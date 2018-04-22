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Bernard Duarte'den Beşiktaş kötü haber

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.04.2018 10:24 | Son Güncelleme

Son dönemlerde adı Beşiktaş'la birlikte anılmaya başlayan Shakhtar Donetsk'in yıldızı Bernard Duarte için İtalyan basınından bomba bir iddia geldi.

Bernard Duarte'den Beşiktaş kötü haber

Adı son günlerde Beşiktaş'la transfer dedikodularına karışan Shakhtar Donetsk'in yıldızı Bernard Duarte ile ilgili İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.

İtalyan Premium Sport kanalının yorumcusu ve eski hakem Andersinho Marquez, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sambacının transferi için Inter'in ciddi bir mesafe kat ettiğini söyledi. Öte yandan Calcio Mercato adlı internet sitesi de yayımladığı özel haberinde oyuncunun yeni rotasının Türkiye değil, İtalya olacağını yazdı. Sol kanat mevkiinde forma giyen 25 yaşındaki yetenekli oyuncu, 2013 yılında 25 milyon euro karşılığında şimdiki takımı Shakhtar'ın yolunu tutmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Bernard Duarte shakhtar donetsk

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