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Tolga Zengin, PFDK'ya sevk edildi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.04.2018 19:11 | Son Güncelleme

Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki "saldırısı" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Tolga Zengin, PFDK'ya sevk edildi!

Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki "saldırısı" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu TOLGA ZENGİN'in 19.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 21.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

AĞIR CEZA GELEBİLİR
Tolga Zengin'in sevk edildiği madde gereği tecrübeli futbolcuya 5 ila 10 maç ceza gelmesi bekleniyor.

MADDE 44 – SALDIRI

(1) Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde;

(a) Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 75 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 35.000.-TL’den 150.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 20.000.-TL’den 70.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL’den 30.000. TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 8.500.-TL’den 15.000.-TL’ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.

(2) Saldırının TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde;

(a) Futbolculara 10 ila 15 müsabakadan men cezası,
(b) Kulüp yöneticilerine 150 ila 400 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 65.000.-TL’den 275.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 35.000.-TL’den 150.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 25.000.-TL’den 50.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 15.000.-TL’den 35.000.-TL’ye kadar para cezası,
(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 10 ila 15 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya doksan ila üç yüz gün hak mahrumiyeti cezası,verilir.

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Anahtar Kelimeler:
tolga zengin Beşiktaş Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
fenerbahçe 3-0 hükmen galip sayılmalı. Şenol hangi kulübe giderse gitsin hep fenere olan kinini kıskançlığını da götürdü
Fenevi Cinconu Türpçüyü üst üste koyup şampiyon olacağız.
En az 17 maç ceza almalı.
taraftarı küfür için kışkırt, daha sonra anneme küfür ettiler diye açıklama yap ve ceza bekleme. yok öyle bi dünya
Fenevi Cinconu Tüpçüyü üst üste koyup şampiyon olacağız
boynuna madalya takılacak değildi ! her küfür yiyen sporcu tribüne saldıracaksa futbolcular YENİÇERİ kıyafetiyle gelsin o zaman maçlara , seyircilerde kalkanlarla . BJK yazdı tolga ve şenol güneş oynadı bence !
bütün maçı zaten tatil etmek için oynadılar bı bahane buldular bu taraftar sovecek tabi ki şu ana kadar küfür etti diye kaç tane futbolcu taraftara saldirmistir ? büyük bir ceza almasını bekliyoruz futbolseverler olarak
adelet yerini bulacak
taraftarın yaptığı tamam yanlış ama bir fuybolcu orada taraftar ile ikili diyaloğa giremez. girerse her statta bu olaylar olur
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