Erdinç Gültekin: Vura vura beni içeri attılar

Maç durduktan sonra soyunma odası koridorlarında çıkan arbedede aldığı darbeler sonrası hastanelik olan Beşiktaş İdari Menajeri Erdinç Gültekin açıklamalar yaptı.

GÜVENLİKÇİLER OLAY ÇIKARDI

Erdinç Gültekin şunları söyledi:

"Soyunma odasındaydık. Bir anda ortalık karıştı. Koridorun başına geldik. Şenol hoca sersemlemişti. Kendisinin yerde boylu boyunca yattığını görünce ciddi bir şeyler olduğunu anladık. Hemen arkadaşlarla hocamızı alıp, koluna girdik ve içeri taşıdık. Oyuncuları da almak istedik ancak o arada kargaşa oldu. Fenerbahçe'nin güvenlikçileri olay çıkardı. Ben güvenlikçiyi en fazla itmişimdir. Görüntülerde de olduğu gibi vura vura beni içeriye attılar. Bütün kimyamız bozuldu."

Beşiktaş İdari Sorumlusu Erdinç Gültekin'in de arbede sonrasındaki yaralı fotoğrafları sosyal medyada yer aldı.

Erdinç Gültekin'e sağlık ekipleri tarafından anında müdahale edildi. (SABAH)