Şenol Güneş'in yaralandığı görüntüler ortaya çıktı!

Fotoğraflarda olaydan sonra gözaltına alınan S.D isimli taraftarın Güneş'e kafasına sert bir cisim atması ve Şenol Güneş'in yere devrilmesi saniye saniye görülüyor.

1 / 10 Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dün akşam oynanan ve tatil edilen maçla ilgili yeni fotoğraflar ortaya çıktı.