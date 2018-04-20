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Şenol Güneş'in yaralandığı görüntüler ortaya çıktı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.04.2018 22:37 | Son Güncelleme

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in dün akşamki Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında bir taraftarın attığı cisimle yaralandığı anlar kare kare görüntülendi.

Fotoğraflarda olaydan sonra gözaltına alınan S.D isimli taraftarın Güneş'e kafasına sert bir cisim atması ve Şenol Güneş'in yere devrilmesi saniye saniye görülüyor.

Şenol Güneş'in yaralandığı görüntüler ortaya çıktı!

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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dün akşam oynanan ve tatil edilen maçla ilgili yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dün akşam oynanan ve tatil edilen maçla ilgili yeni fotoğraflar ortaya çıktı.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı anlar kare kare fotoğraflandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralandığı anlar kare kare fotoğraflandı.
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Fotoğraf karelerinde yaşanan tartışma sırasında S.D isimli taraftar elindeki cismi Güneş'e fırlatıyor.

Fotoğraf karelerinde yaşanan tartışma sırasında S.D isimli taraftar elindeki cismi Güneş'e fırlatıyor.
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Ardından Şenol Güneş yere düşüyor.

Ardından Şenol Güneş yere düşüyor.
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Bu sırada Güneş yerde acılar içinde kıvranırken, tartışmanın halen devam ettiği görülüyor. (İHA)

Bu sırada Güneş yerde acılar içinde kıvranırken, tartışmanın halen devam ettiği görülüyor. (İHA)
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Şenol Güneş'in yaralandığı görüntüler ortaya çıktı!

Şenol Güneş'in yaralandığı görüntüler ortaya çıktı!
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Şenol Güneş'in yaralandığı görüntüler ortaya çıktı!

Şenol Güneş'in yaralandığı görüntüler ortaya çıktı!
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Şenol Güneş'in yaralandığı görüntüler ortaya çıktı!

Şenol Güneş'in yaralandığı görüntüler ortaya çıktı!
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Şenol Güneş'in yaralandığı görüntüler ortaya çıktı!

Şenol Güneş'in yaralandığı görüntüler ortaya çıktı!
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Şenol Güneş'in yaralandığı görüntüler ortaya çıktı!

Şenol Güneş'in yaralandığı görüntüler ortaya çıktı!
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş şenol güneş

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