Quaresma'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Vodafone Park’ta 2-2 biten maçın rövanşında istenmeyen olaylar yaşandı. İlk yarıda Quaresma’nın köşe vuruşu kullanacağı sırada yabancı madde atması nedeniyle 2 kez kesilen oyun, ikinci yarıda da benzer olaylara sahne oldu. Golsüz berabere giden maçın 57. dakikasında tribünlerden atılan yabancı maddeler, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in başına isabet etti ve karşılaşma tatil edildi.
Bu gelişmelerden sonra Ricardo Quaresma'dan imalı bir paylaşım geldi. Portekizli yıldız, 25 Şubat'ta oynanan ve Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı paylaşarak logoyu öptüğü resmi kullandı.
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