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Quaresma'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.04.2018 22:11 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, sosyal medya hesabından imali bir paylaşımda bulundu. Tecrübeli futbolcu Quaresma, Beşiktaş'ın Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta attığı gol sonrası çekilen fotoğrafını paylaşarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.

Quaresma'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Vodafone Park’ta 2-2 biten maçın rövanşında istenmeyen olaylar yaşandı. İlk yarıda Quaresma’nın köşe vuruşu kullanacağı sırada yabancı madde atması nedeniyle 2 kez kesilen oyun, ikinci yarıda da benzer olaylara sahne oldu. Golsüz berabere giden maçın 57. dakikasında tribünlerden atılan yabancı maddeler, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in başına isabet etti ve karşılaşma tatil edildi.

Bu gelişmelerden sonra Ricardo Quaresma'dan imalı bir paylaşım geldi. Portekizli yıldız, 25 Şubat'ta oynanan ve Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı paylaşarak logoyu öptüğü resmi kullandı.

quaresma

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Beşiktaş ricardo quaresma

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