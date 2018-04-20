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Şenol Güneş'ten derbi sonrası açıklama: Canım değil ama içim acıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.04.2018 13:52 | Son Güncelleme

Fenerbahçe maçında saldırıya uğrayıp geceyi hastanede geçiren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, saldırı sonrası "Bu olaylara artık mutlaka hızlı bir çözüm bulunması gerekiyor. Canım değil ama içim acıyor" dedi.

Şenol Güneş'ten derbi sonrası açıklama: Canım değil ama içim acıyor

Fenerbahçe-Beşiktaş arasındaki yarım kalan maçın başrolünde, yaralanan, dikiş atılan, hastaneye kaldırılan teknik direktör Şenol Güneş vardı. Şenol Güneş, Kadıköy'de yaşananları ve duygularını anlattı.

"MUTLAKA HIZLI ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKİYOR"
"Her şey güzel başlamıştı" diyerek maçın ilk anlarını özetleyen Şenol Güneş, "Saha, zemin her şey yolundaydı. Ancak ne olduysa, korner köşelerinde olaylar başladı. Yaralandığım esas olayda, Tolga'yı almak için yanına gittiğim anda kendimi birden yerde buldum. Zaten yaşananlar önemli değil artık... Mutlaka hızlı bir çözüm bulunması gerekiyor" ifadesini kullandı.

"CANIM DEĞİL İÇİM ACIYOR"
Beşiktaş Teknik Direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu bir milat olmalı... Benim Malatya ile maçım var. Beşiktaş taraftarı sahaya bir kağıt dahi atsa futbolcularımı 'Oynamıyorum' diyerek kenara gelmeliyiz. Geçmişteki taşları bir kenara bırakmamız lazım. Trabzonspor'a şöyle olmuş, Fenerbahçe böyleymiş, Beşiktaş ve Galatasaray bunu yapmış gibi sözlerin artık geride kalması lazım... Olanlar bana ve bize değil, Türk futboluna... Medyası, antrenörü, oyuncusu, futbolun bütün aktörleri bir araya gelip, ivedilikle bu soruna çare bulmamız lazım. Canım değil ama içim acıyor." (Milliyet)

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şenol güneş Beşiktaş Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 64 yorum
için çıksın oscar lık oynadın dün gece
@mesutyigit99 5 DİKİŞLİK BİR OSCAR ŞİKEBAHÇELİLER
Yanlış söylemişsin şenol efendi kendimi bir anda yere attım diyecektin sanırım
Türkiyenin yüz karası çirkefi ve ülkeye tek katkısı olmadan gündemden düşmeyen tek rezil takımı fenevbahçedir
krallll
sarkozyyyy
Seni tebrik ediyorum şenolcum. Dün akşam sırf olayların büyümesi ve maçın tatil edilmesi için elinizden geleni yaptınız.Yara yok kan yok.Çok güzel tiyatro oynadınız.Tebrikler
önce oyuncularını terbiye et ben gslyim suç fener taraftarında değil senin kasap oyuncularında...
SENİN TEKNİK DİREKTÖRLÜKLE NE İŞİN VAR GİT OYUNCU OL. ÇOK GÜZEL OYNADIN ROLÜNÜ.. TİNERCİ TAKIMIN DANSÖZ HOCASI
her lafı Fenere getirirken için acımıyor ama hoca bırak Allah aşkına ajitasyon yapmayı , Türk futbolunu buraya getirenlerden birisin sen...
sana olunca mi aklin basina geldi kac kisinin kafa goz yarildi sahaniz da o zaman goremedin mi icinin acisini
canın cehenneme. bütün milatların başında fenerbahçemi olacak. sizin önceki yaptığınız rezillikle nolacak. utanmadan içim acıyor diyor. herhalde için acıyacak dışına birşey olmadıki numaracı
sen ve senin gibilerini hızlı bir şekilde türk futbolundan uzaktırılmalı ve gerekli ceza verilmelidir sen çok karektersiz bir insansın
Beşiktaş seninle gurur duyuyor
Her sözün başında Fenerbahçe ye sataşırsan içinde acır kafanda.
adamsın hoca he bu arada fenere attığımız net gol güme gitti 10kişi BEŞİKTAŞa ezılecegını fark eden taraftarda @7ye 3korner atısında izin vermedi ne büyüksün BEŞİKTAŞım korkun rakıplere neler yaptırıyo
Şenol hocam, saygıyı hakettiğin kadar nefreti de hakediyorsun..
ozaman cık delikanlı gibi bu maça devam etmek istiyoruz kaldığı yerden de.Hem iceri kacip hem icim acıyor ayakları yapma.
sedye deki haline bakınca kalp krizi geçirmiş yada tren çarpmış bi kişi gibi mimikleri var. halbuki çakmak kafasına geldiğinde ayakta duruyordu. sırf maçı tadil ettirecez diye artistlik yaptı ve başardı. ancak göz ardı edimemesi gereken hakem sahayı bjk futbolcular terkediyor diye terketti. bunların rapora yazılması halinde fb değil bjk hükmen yenik sayılır.
geçmiş olsun hocam adamsın seni çekemeyen ler var olcak bukadar
sen konuşup milleti tahrik ederken ne için ne dışın acıyordu..zulfiyare dokununca hemen siyasete başladın..fb otobusune saldırı oldu kurşunlandı bazıları nerdeyse horon tepti..ama hala kim ne yaptı meçhul..2010/11 de şampiyonluğu kaybettiniz hala konuşan provoke eden sensin..volkan emre kufur yedi stattan ayrıldı ceza verdiniz..ama size seyirciyle dalaşmak mağduru oynamak serbest...iyi oynadınız rolunuzu...hakem denen dalkavak zaten hazır kıta..fenere futbolculara otto bariçe taş atılırken nerdeydiniz de şimdi içiniz acıyor..çok daha ağır konuşacağım elim gitmiyor..
sayın güneş ivedilikle çözüm diyorsanız önce kininizi dörpüleyin .fb lafı açıldığı an yüz ifadenize bakan bilir kin kusuyorsunuz.geçmişi atın geleceğe bakın bak o zaman herşey nasıl güzel olacak sizden TÜRK sporu adına ilk adımı sizin atıp bir ilki başlatmanızı bekliyorum.tşk. saygılar
senin icin yenimi yanmaya başladı 3 temmuz hoca 3 temmuz biz ne yapalım
yalancı adam çözün önerisi sunamaz, akşam iyi bir tiyatro sergiledin. Valla rahmetli sadri alışık bu kadar yapamazdı
o zaman ilk adımı sen at... rol yaptım feneri yaktım de... tebrik edelim kupayı da sana verelim..
noldu cakma filozof mayina mi bastin bu ulkede en buyuk provakator senol gunes'dir
sen biraz susup işine baktığın gün bitecek bu işler. Fenerbahçe düşmanlığını bırak artık işine gücüne bak
Yumruğunu sıkıp Tüm fenerbahçe taraftarına ana avrad küfür edip üstlerine yürüyen mustafa ve tolga . her bişi atılmasında kafa göz tutup kaçan q7 caner ortada bişi yokken yerden yere vuran talisca medel vs vs. sen TİYATROCUSUN TİYATROCU YEMEZLER
@canberkyentur boş boş konuşma adamlar sahaya birşeyler atılmadan önce birşey dediler mi mustafa ve tolga olaylar cerayan ettikten sonra tabiki karşılık verecekler orda yedek klubesi arkasından oyunculara ana avrat küfür etmek yakışır mı az bile yaptılar beter olsunlar inşallah 10 maç saha kapama cezası alırlar
İYİ OYNUYOR ,,,,,,,,AMA FEDARASYON MAÇI İPTAL EDEMEZ...
Adam haklı bu konuda. ne kadar da uğraşsanız boşuna. ben fenerbahçeliyim ve diyorum ki bu olayda tezgah var. kime karşı olduğu önemli değil ama buyum tezgah var. devlet federasyona el atmazsa işler daha da kötü olacak...
güzel diyorsun hocamda futbolcun içinde bir iki söz söylemen lazım değilmi taraftarla bir futbolcunun kavga etmesi doğrumu bak milli takımda volkan taraftarla kavga etmesinin sonucu olan olaylardan sonra milli takıma birdaha alınmadı senin futbolcunun yaptığı doğrumu peki fener taraftarı zaten suçlu ama birde kendinizede bakmalısınız
terbiyesiz adam, sana kupa değil Oscar ödüllü vermek lazım.
en iyi çözüm senin futboldan uzaklaşman
Kafası yaralananın Kan'ı akar, Kan'sızlık varsa? Sağlık görevlileri yara ve çevresindeki saçları temizlemeden Dikiş atılmayacağını bilirler. Bu türden şaibeli oyunların girdabında anılmak üzücü.
şenol efendi madem öyle için acıyorda sizin sahanızdaki maçta niye çekmedin oyuncuları düzenbaz insan şimdi işin bitti tabi demagoji yapıyorsun heee karektersiz seni
hocam herşeye tamam da bu fenerbahçe düşmanlığı neden yaa artık bence siz bu proveke oyunlardan vazgeçinde bizde rahat rahat maç izleyelim valla yakın bir zmanada futbolu f si okunmayacak çabuk gidersinizde bizde rahatlarız
melo forma gösterdi diye 20 bin tinerci sahaya inerken çözüm bulalım demişmiydi bunlar?
yalan, maçı nasıl tatil ettiririm oyununa girdi başarılı da oldu tebrikler,seni hiç unutmayacağız yalancı
Bravo Şenol hocam sana da böyle aklı başında bir açıklama yapmak düşerdi. Yüreğine sağlık.
ÇÖZÜM BASİT AMA BUNU İÇİN AHLAKLI KARAKDERLİ KİŞİLİKLİ ONURLU ŞEREFLİ ADALETLİ TFF HAKEMLER HOCA, YÖNETİCİ, SPORCU LAZIM HOCA KENDİNDE DAHİL HER KES BİR GÖZ ATSIN KENDİNE BUNLARIN NERESİNDEYİZ
kitlediler fenere 3-0 hükmeni iyi olmuş beter olsunlar fenevler pavalı kopekler
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