Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki olaylarda yaralanarak başına dikiş atılan ve hastaneye kaldırılan Şenol Güneş taburcu edildi.
Ülker Stadı'nda yaşanan olaylar sonucu 57. dakikada hakem tarafından tatil edilen müsabakada kendisine isabet eden cisim nedeniyle başına 5 dikiş atılan Şenol Güneş, geceyi Fulya Acıbadem Hastanesi'nde geçirdi.
Tecrübeli teknik adam, tedavisinin ardından sabah erken saatte hastaneden taburcu edildi.
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