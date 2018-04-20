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Şenol Güneş taburcu edildi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.04.2018 09:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında başına isabet eden cisim sonrası hastaneye kaldırılan ve geçeyi müşahade altında geçiren Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş taburcu edildi

Şenol Güneş taburcu edildi

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki olaylarda yaralanarak başına dikiş atılan ve hastaneye kaldırılan Şenol Güneş taburcu edildi.

Ülker Stadı'nda yaşanan olaylar sonucu 57. dakikada hakem tarafından tatil edilen müsabakada kendisine isabet eden cisim nedeniyle başına 5 dikiş atılan Şenol Güneş, geceyi Fulya Acıbadem Hastanesi'nde geçirdi.

Tecrübeli teknik adam, tedavisinin ardından sabah erken saatte hastaneden taburcu edildi.

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şenol güneş Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
ln sanki kurşun yedi amma büyüttünüz aynısını hasan çetinkayaya yaptılar bu kadar olay olmadı ayrıca sorumluda Tolga Zengindir ondan hesap sorsun
@emir.33 kardesim görmedin mi atom bombası attılar 3. dünya savaşı başladı dün
@emir.33 90 dk anana küfür edeyim sende otur izle olur mu ? Bir kere de bizim hatamız diyinde şu dişimi kırayım her haltınıza bir kılıf uyduruyorsunuz...
@emir.33 UTANMAZ ADAMLAR AR DAMARINIZDA YOK
GEÇMİS OLSUN.. ŞENOL HOCA.....BİRAZ DA KENDİNİ SUÇLA.. EN BÜYÜK SUÇ SENDE.. TOLGA YI KLÜBEYE NEDEN GÖTÜRMEDİN. DE TARAFTARLARLA TARTIŞIYORSUN.. ?? TEZGAH GİBİ... DİYELİMKİ TARAFTAR CAHİL.. SEN DEMİ CAHİLSİN..? MAÇ LEHİNE KARAR VERİLİRSE... OLUR BÖYLE ŞEYLER.. DİYECEKSİN.. .. AKSİ OLURSA.. OLMAZ BÖYLE ŞEYLER.. DİYECEKSİN.. KAZANMA HIRSIN.. AKLININ ÖNÜNE GEÇİYOR.. FENERBAHÇE MAÇLARINDA.. %51 TEZGAH...
tek sorumlu tolga zengin volkan bile adım çıkmışken bunun çeğreyini yapmadı vodafonda tt areneda fenerin kafasına kaya yağdı resmen tatil edilmedi kancım beşiktaş federasyon arkasında dikişlik bile bişey yok belkide bu kadar abartımı olur ama sırf kupa uğruna fener hükmen yenislidn iye her kepazeliği yaptı beşiktaş bu maçın hakkı kaldığı yerden seyircisiz oynanmasıdır
kuduz köpeğe dönmuş taraftarlarin stada alinmamasi gerekir.
futbolcu kafası yarılıyor kan revan içinde yine topunu oynıyor. bu bilo tam provakosyoncu .hel tolgaya ne demeli ne yapacaksın taraftarla mı kavga edeceksin ortamı geriyorsun hamsi kafalı
Rusya’dan aldığımız ens 400 ler bunu kafaya gelmiş
ANCAK FENERİ BÖYLE YENERSİN. 70 YAŞINDA ADAMSIN NE DİYEYİM SANA TORUNLARINA FENERİ ROL YAPARAK MI YENDİK DİYECEKSİN
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