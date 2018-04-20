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Beşiktaşlı Erdinç Gültiken'e tekme tokat dayak!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.04.2018 02:43 | Son Güncelleme

Beşiktaş İdari Menajer Yardımcısı Erdinç Gültekin, maçın durması sonrası soyunma odasına giderken darp edildi. O görüntüler ortaya çıktı

Tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçında sahadaki olayların yanı sıra soyunma odalarına giden koridorda da arbede yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

DEFALARCA YUMRUKLANDI

Kameralara yansıyan bölümde sıkıştırılan idari menajer yardımcısı Erdinç Gültekin, koridorda defalarca yumruklandı. Başına aldığı darbeler sonucu bir süre yürümekte zorlanan Erdinç Gültekin, kendisini soyunma odasına zor attı.

darp

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Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
BUNU YAPANLAR TAM BİR BİT YAVRUSU
yazıklar olsun o insan da evine ekmek götürmek için çalışıyor..ülkemiz ne hale döndü hiç bir şeye tahmül yok bence acil her şey değişmeli huzur gelmeli saadet gelmeli barış gelmeli herkes kavga ediyor cuval cuval insan öldürülüyor haberlerde görüyoruz nasıl memleket olduk ya...insanı insan yapan güzel ahlaktır der peygamber efendimiz.
Bir ülke de bir futbol taklımından herkes nefret ediyorsa, kendilerine bir bakacaklar. Ayrıca ellerinde ki avantajı bile kendi aleyhlerine dönürecek kadar da gereksizler.
TÜRK FUTBOLU MALESEF BİTMİŞTİR. SÖYLENECEK ÇOK ŞEY VAR AMA NEYE YARAR. GERÇEKTEN UTANÇ VERİCİ VE ÜZÜCÜ YAZIK
buda akp belli
Görüntülerden tespit edilecek bu HAYDUTLARIN DEĞİL MAÇLARA HAPİSHANEDEN BİLE ASLA DIŞARIYA BIRAKILMAMASI ŞART.
barbarlıkta son nokta
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