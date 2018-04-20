Beşiktaş İdari Sorumlusu'nu koridorda darp ettiler

Tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçında sahadaki olayların yanı sıra soyunma odalarına giden koridorda da arbede yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.
DEFALARCA YUMRUKLANDI
Kameralara yansıyan bölümde sıkıştırılan İdari Sorumlu Gültekin, koridorda defalarca yumruklandı. Başına aldığı darbeler sonucu bir süre yürümekte zorlanan Erdinç Gültekin, kendisini soyunma odasına zor attı.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER
FLAŞ! Kadıköy'de koridorda yaşanan kavganın görüntüleri... pic.twitter.com/aMwqygPr0f— Şampiy10 (@Vatan_Spor) 19 Nisan 2018
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