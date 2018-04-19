Fikret Orman'dan Şenol Güneş ve derbi sözleri!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe-Beşiktaş maçında Şenol Güneş'in başına koltuk atılması sonrası karşılaşmanın tatil edilmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Şenol Güneş'i hastanede ziyaret eden Fikret Orman, şu ifadeleri kullandı:

"Türk sporu açısından istenmeyen şeyler. Fenerbahçe ile oynanan derbi müsabakaları özellikle biraz gergin geçiyor. Benzeri bizde de oldu ama hiç böyle olaylar olmadı. Burada bir güvenlik zaafiyeti var. 'Fenerbahçe'nin iç işleriymiş' falan bizi ilgilendirmez. Biz orada misafiriz. Ülkemizi dünya üçüncüsü yapmış bir hocanın böyle bir olaya maruz kalması çok üzücü. Oyuncularımız hakem 'içeri girin' diyince içeri giriyor. Aralarda olaylar oluyor. Personelimize özel güvenlik saldırıyor.

Üzülüyoruz, netice itibariyle ligde de güzel bir yarışma var. Amacımız sahaya düzgün taraftarları çekebilmek, buradan uzaklaştırmak değil. Hocamızın durumu iyi, daha önce de beyin travması geçirdiği için korktuk. Bu gece burada kalıp yarın taburcu edilecek. Takımımız yola çıktı, onlar da Ümraniye'ye geçiyorlar. Artık bundan sonrası federasyonun vereceği karar. Fenerbahçe yönetiminden beni kimse aramadı. Taraftarımıza da söyleyeyim; burası hastane, canıyla uğraşanlar da var, rica ediyorum burada gelip tezahürat yapmasınlar. Hukuken ne olacağını bilmiyorum, TFF talimat ne gerekiyorsa onu yapacaktır. Yıldırım Demirören aradı ve 'geçmiş olsun' dedi. Hepimiz için üzücü bir durum. Ülkemizin dışarıya verdiği imaj bu olmamalı."