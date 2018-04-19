Şenol Güneş'in hastaneye götürülme görüntüleri ortaya çıktı!

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbinin 57. dakikasında bir taraftar ile tartışan Tolga’yı sakinleştirmeye gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in kafasına tribünden atılan yabancı madde isabet etti.

Acı içinde yerde kalan Şenol Güneş, daha sonra soyunma odasına götürüldü. Burada kafasına 5 dikiş atılan tecrübeli teknik adam, sedyeye konularak ambulansla Fulya Acıbadem Hastanesi'ne götürüldü.



Fikret Orman'dan Şenol Güneş'le ilgili ilk açıklama

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, hastaneye kaldırılan Şenol Güneş'le ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'i hastanede ziyaret eden Fikret Orman, çıkışta yaptığı açıklamada "Hocamızın durumu iyi, daha önce de beyin travması geçirdiği için korktuk. Bu gece burada kalıp yarın taburcu edilecek" ifadelerini kullandı.