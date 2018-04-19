Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş yaralandı! 5 dikiş atıldı

Bu olaylardan en çok etkilenen isim ise Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş oldu.
Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde olaylar kontrolden çıkarken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına stat koltuğu isabet etti.
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Şenol Güneş bir anda yerde kalırken, olaylar daha da büyüdü.
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Yabancı maddenin isabet etmesinin sonrasında başına buz konulan Şenol Güneş, soyunma odasına giderken yabancı madde yağmuru devam etti.
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Şenol Güneş'in hastaneye götürüldüğü ve başına 5 dikiş atıldığı belirtildi.
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Tatil edilen mücadelede yaşanan olayların görüntüleri şu şekilde...
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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