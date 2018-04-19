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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Şenol Güneş yaralandı! 5 dikiş atıldı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.04.2018 22:22 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde, son dönemde görülmeyen olaylar meydana geldi.

Bu olaylardan en çok etkilenen isim ise Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş oldu.

Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde olaylar kontrolden çıkarken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına stat koltuğu isabet etti.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde olaylar kontrolden çıkarken, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına stat koltuğu isabet etti.
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Şenol Güneş bir anda yerde kalırken, olaylar daha da büyüdü.

Şenol Güneş bir anda yerde kalırken, olaylar daha da büyüdü.
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Yabancı maddenin isabet etmesinin sonrasında başına buz konulan Şenol Güneş, soyunma odasına giderken yabancı madde yağmuru devam etti.

Yabancı maddenin isabet etmesinin sonrasında başına buz konulan Şenol Güneş, soyunma odasına giderken yabancı madde yağmuru devam etti.
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Şenol Güneş'in hastaneye götürüldüğü ve başına 5 dikiş atıldığı belirtildi.

Şenol Güneş'in hastaneye götürüldüğü ve başına 5 dikiş atıldığı belirtildi.
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Tatil edilen mücadelede yaşanan olayların görüntüleri şu şekilde...

Tatil edilen mücadelede yaşanan olayların görüntüleri şu şekilde...
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!

Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!

Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!

Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!

Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!

Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!

Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!

Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!

Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!

Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!

Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!

Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!

Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!

Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!

Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!

Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!

Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!

Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!

Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!

Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!

Şenol Güneş'in başına 5 dikiş atıldı!
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Beşiktaş şenol güneş

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Okuyucu Yorumları 42 yorum
Çirkef Beşiktaş !!!
@serkan_1994_kngai Utanmadan bir de üste çıkıyorsunuz. Sizi gibi adamlar yüzünden adam gibi futbol izleyemiyoruz.
Fener ligden düşürülmeli.
İlk maç 2-2, avantaj Fenerbahçe'de, rakip 10 kişi! Nedense sadece köşe gönderlerinde olaylar çıkıyor. Kusura bakmasın ama şimdiye kadar hiçbir maçta Fenerbahçe önde iken taraftar bunu yapmadı. Olayın arkasında maçtan önce organize edilmiş paralı bjk veya diğer takım taraflarının olduğu net. Kimse boşuna heveslenmesin maç kaldığı yerden kaldığı skor ile devam eder. :)
@asker257 Yav he he
@asker257 başında kanama yok ama dikiş atılıyor.hepsi senaryo
@asker257 beşiktaş hükmen galip o kadar + para cezası+ saha kapatma cezası+puan silme cezası+diğer cezalar
fenerlilerden ne beklersin. yıllar önce polis otolarını ters çevirip yakmışlardı yazık.. ertelenen maç kadıköyde oynanmamalı
dikiş değil o pens
vay doktor.
OLAYLARIN FİTİLİ ATEŞLEYEN BEŞİKTAŞ KALECİSİNİN TARAFTARLA POLEMİĞE GİRMESİDİR! ŞENOL GÜNEŞE KOLTUK ATILMASINI TABİKİ TASVİP EDEMEM.ANCAK ÇOK BÜYÜK TAHRİK VAR TOLGA ZENGİN MASUM MU?
@efekentliasivemavi evet çok büyük tahrik var ama taraftarda akıl yok
Ben de fenerliyim ama böyle alçaklık olmaz. O beyinsiz kimse bulup en ağır ceza verilmeli.
İnşallah utanmanız vardır. Beşiktaş 10 kişi kalmış, her şey lehinize, bu yapılan hem terbiyesizlik hem de ahmaklıktır. Elinize ne geçti?
olayların fitilini ateşleyen kimdir..tolga nın ne işi var fenerbahçe seyircisinin tam önünde...otur yedek kulübende!
gebersin
doktor dikmeye üşenmiş, zımbalayıp bırakmış...
fener seyircisine hiç yakışmadı fenerli olmaktan ilk defa utandım.
ABİJİM SEYİRCİ HAKLI,ADAM Bİ OTURMADI,OTURSUN DİYE KOLTUK ATMİŞLAR NN OLMUŞ YANİ.
Ülkemizi dünya 3. yapan hocaya bu yapılır mı? Yazıklar olsun
bu maçı bu hale getiren hakem
adamın kafasında kan yok ama 5 dikiş atılmış ??? yersen .....
MAALESEF 70 YAŞINDAKİ ADAMIN KAFASINA KOLTUK ATACAK KADAR AŞAĞILIK İNSANLAR VAR GÜZEL ÜLKEMDE, YAZIKLAR OLSUN. SENİN GİBİLERİ MAĞARADAN ÇIKARMAMAK LAZIM. İLKEL MAHLUK SENİ
Fenerlilerin Milliyetçiliğinden dahi şüphe duyarım.
@sildimseni.kalbimden_l0 sizlerden öğrenmişlerdir...
şampiyon olmadan sevinen finale çıkıp akhisarla final oynayacakken sahsya yabancı madde atıp çirkefliğin dibine vurarak takımını hükmen mağlup ettiren dünyanın en embesil taraftarı
Futbol Federasyonu büyük bir ihtimalle Beşiktaş'ı hükmen galip sayacak. Bir Beşiktaşlı olarak sevindim mi derseniz vallahi billahi sevinmedim. Ezeli rakibimiz Fenerbahçe adına üzüldüm. 4 tane kanı, sütü bozuk adam yüzünden kupadan elenecekler. Hem de çok çok avantajlılarken. 10 kişi kalmışız (Bana göre kırmızı kart doğru çünkü rakibin ayağına basmış Pepe), saha avantajı, Beşiktaşlıların sinirleri iyice gerilmiş (Medel ile Fabri birbirine girdi)... Tüm maddeler Fenerbahçe'nin lehine giderken yaşanan bu olaylar çok üzücü. Son olarak Şenol Güneş'in son hali aşağıda ki gibi. Ulan şerefsizler, Yuna
@fba42 sen beşiktaşlı falan olmazsın. bir daha sakın Beşiktaşın adını ağzına alma
istermısin tozutsun bi anda sampıyon fener demesin feneri cok seviyorum demesin saka maka gecmiş olsun bunlar olmamalı ama tolgada hata taraftarla polemiğe girmesi
bu terorıst taraftarlara omur boyu men verılmelı.fb spor klubu kapatılmalı bu ılk degıl son degıl.her yıl yapılan olaylar.
İşi spor olan adama böyle yapılması vicdanımı yaraladı. Şenol Güneş beyin kanamasından ölebilirdi. Bunu yapan elbet yakalanacak. Bir daha olmaması için gerekli yasalar çıkarılmalı. Geçmiş olsun Şenol Güneş.
Beşiktaş maçlarına niye ısrarla kalkavanı verirler.Adam 3 göbek beşiktaşlı..yedirir mi beşiktaşı..yaşasın tüpçüüü
Beşiktaş liyim ama olayı başlatan ilerleten kim varsa futbolcu seyirci men etmen lazım ki emsal olsun...
Türkiye'deki bazı insanlar vahşi hayvanlardan daha tehlikeli hale geldi.
Ezikbahçe neolcak baktılar maç gidiyor hemen çirkeflik yaptılar çözümü bulmuşlar
bu memlekette milli takım t.d mustafa denizliye koridorda uçan kafa atıldı her birinin suçu vardı ş.güneş denen td çok fazla ileri gitti konuşmalarıyla
bizim milletimiz ne zaman anlayacak bunun sadece bir oyun oldugunu bu terör nedir.tirbunlerde oturanlara bir kazanci olmadigini artik anlayin
@saudade_2017 BALIK BASTAN KOKAR BASIMIZDAKINLERI GORMUYORMUSUN
şenol hoca ölmese bari eşi çocukları işe diye kadıköye maça gönderiyor sanki savaşa gitmi gibi kafasının yarıldığını görüyorlar tv den ölmese bari bunlar hep aynı yılların birikimi kendilerini gladyatör sanıyoarlar kaptanlarından öğrenmişler
dün galatasaray akhisar maçında gs şike yaptı. Uefa ve fifaya başvuruda bulunacağız. ayrıca Fb ve mete kalkavanıda şikayet edeceğiz
hükmen beşiktaş galip vede +3puan bize verilecek fenerbahçeye hükmen mağlup olması +3 silinmesi+saha kapatma cezası ne azından 5 maç olması gerekiyor+para cezası 1.000.000.euro +diğer cezalar olması gerekiyor.
BEŞ DİKİŞİN OLACAĞI YARADA NEDEN İÇERİ GİRENE KADAR TEK DAMLA KAN YOK...
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