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Fenerbahçe taraftarından Gökhan Gönül'e tepki!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.04.2018 20:23 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Türkiye Kupası mücadelesi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlardan Gökhan Gönül'e tepki geldi

Fenerbahçe taraftarından Gökhan Gönül'e tepki!

Fenerbahçe taraftarı, 2 sezon önce sözleşmesinin bitmesinin ardından Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül'e tezahüratlarla tepki gösterdi.

Gökhan Gönül, Fenerbahçe - Beşiktaş deerbisinde Şenol Güneş'ten forma alamadı ve yedek kulübesinde başladı.

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Anahtar Kelimeler:
gökhan gönül Fenerbahçe Beşiktaş

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