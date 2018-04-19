Brezilya Futbol Federasyonu derbide Talisca'yı izleyecek!

Brezilya Futbol Federasyonu, milli takım teknik ekibinin Dünya Kupası öncesi takip edeceği maçları açıklandı.

Brezilyalı yetkililer Anderson Talisca'yı izlemek için Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki mücadeleyi de tribünden takip edecek.

Brezilya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de 31. haftadaki Galatasaray - Beşiktaş maçını Tite'nin teknik heyetinde yer alan Matheus Bachi ve Sylvinho'nun izleyeceği belirtildi.

Geötiğimiz milli maç döneminde Tite, Anderson Talisca'yı kadroya davet etmiş ancak forma vermemişti.

Tite'nin Avrupa'da izleyeceği maçlar arasında Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Liverpool - Roma ve Bayern Münih - Real Madrid mücadeleleri de yer alıyor.

(Sporx)