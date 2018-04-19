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Beşiktaş için bomba iddia: Marko Simic

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.04.2018 15:00 | Son Güncelleme

Bu sezon golcülerinden beklediği verimi alamayan Beşiktaş'la ilgili bomba bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.

Beşiktaş için bomba iddia: Marko Simic

Bu sezon forvet hattındaki oyuncularından beklediği verimi alamayan Beşiktaş'la ilgili flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.

Goal.com adlı internet sitesinin haberine göre Siyah Beyazlılar, Endonezya 1. Ligi ekiplerinden Persija Jakarta'da forma giyen Marko Simic'le yakından ilgileniyor. Haberde Beşiktaş'ın yanı sıra Malezya ligi takımlarından Johor Darul Ta'zim'in de oyuncuyu istediği öne sürüldü.

Bu yıl takımıyla çıktığı 8 maçta 9 gol birden atan Karadağlı golcünün Instagram hesabından gol sevincini paylaştığı bir fotoğrafın altına "Daha ne kadar sizinle birlikte olacağız?" mesajını yazması da ayrılık söylentilerini güçlendirdi. 30 yaşındaki Simic'in takımıyla olan sözleşmesi 30 Eylül 2019 tarihinde sona eriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Persija Jakarta Marko Simic

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ENDENOZYADA 9 GOL MÜ ATMIŞ....? BURASI TÜRKİYE 4/3 FİREYE VER. ÇÜNKÜ BURADA SERT FUTBOL VAR ORTALAMA 2.8. GİBİ ORTALAMA 3 GOL DİYELİM BUDA YETMEZZZZ O YÜZDEN BU İŞ YATARRRR. BAŞKA KAPIYA BAK SEN CANIM HADİİİİ
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