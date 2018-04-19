Beşiktaş için bomba iddia: Marko Simic

Bu sezon forvet hattındaki oyuncularından beklediği verimi alamayan Beşiktaş'la ilgili flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı.

Goal.com adlı internet sitesinin haberine göre Siyah Beyazlılar, Endonezya 1. Ligi ekiplerinden Persija Jakarta'da forma giyen Marko Simic'le yakından ilgileniyor. Haberde Beşiktaş'ın yanı sıra Malezya ligi takımlarından Johor Darul Ta'zim'in de oyuncuyu istediği öne sürüldü.

Bu yıl takımıyla çıktığı 8 maçta 9 gol birden atan Karadağlı golcünün Instagram hesabından gol sevincini paylaştığı bir fotoğrafın altına "Daha ne kadar sizinle birlikte olacağız?" mesajını yazması da ayrılık söylentilerini güçlendirdi. 30 yaşındaki Simic'in takımıyla olan sözleşmesi 30 Eylül 2019 tarihinde sona eriyor.