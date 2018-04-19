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Beşiktaş Atiba ile anlaşmaya vardı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.04.2018 09:27 | Son Güncelleme

Beşiktaş bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmaya çalışıyor.

Beşiktaş Atiba ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş Yönetimi, Teknik Direktör Şenol Güneş'in "Atiba takım için çok önemli bir oyuncu. Mutlaka gelecek sezon da kadromuzda kalsın" demesinden sonra Kanadalı oyuncunun menajeri ile bir ön görüşme gerçekleştirdi.

SÖZLEŞMESİ 1+1 YILLIK OLACAK

5 senedir Siyah-Beyazlı formayı giyen Atiba'nın takımda kalmak için ikna edildiği ve sözleşmesinin de 1+1 yıllık olacağı öğrenildi. +1 opsiyonu kulübün kullanacağı belirtilirken, böylece Atiba'nın 2020'ye kadar Beşiktaş'ta kalması sağlandı. Atiba ile önümüzdeki günlerde bir görüşme daha yapılacak ve sözleşme detayları netleşecek.

40 MAÇIN ALTINA DÜŞMEDİ

Atiba 2013-14 sezonunda transfer olduğu Kartal'da çok başarılı günler geçirdi. Son iki şampiyonlukta büyük payı bulunan Kanadalı futbolcu, son üç sezonda sırasıyla 43, 43 ve 41 maç oynadı. Bu sezon da şu ana kadar 34 resmi maça çıkan Atiba, 2 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. Tecrübeli oyuncu toplamda 194 maç oynadı.

(TÜRKİYE)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş atiba

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
beşiktaş bu akıllada şampiyon olamaz atiba ne ya şenol gitsin artık aitbayla
Ah şu adam 20'li yaşların başında olacaktı ki. O zaman deli para ederdi...
Ya arkadaş adam bastonlamı oynayacak kreatif bir adam değil bayern maçında yaptığı hata gibi hatalar yapıyor ayrıca en önemlisi takımı gençleştirmek yerine niye böyle yaşlı oyuncularla devam ediyorsunuz anlamış değilim
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