Beşiktaş'a sürpriz golcü

1 / 6 Yaz transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapması beklenen Beşiktaş'la ilgili İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.

3 / 6 RB Salzburg'la olan sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Dabbur, bu sezon takımıyla çıktığı 46 maçta 26 gol 16 asist kaydederek tüm dikkatleri üzerine çekti. (FANATİK)