SPOR

Beşiktaş'a sürpriz golcü

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.04.2018 14:24 | Son Güncelleme

Bombayı açıkladılar...

İtalyan basını, Beşiktaş'ın RB Salzburg'da forma giyen golcü futbolcu Munas Dabbur'la yakından ilgilendiğini yazdı.

Beşiktaş Munas Dabbur ile ilgilendi iddiası

1 / 6

Yaz transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapması beklenen Beşiktaş'la ilgili İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.

Yaz transfer döneminde kadrosuna bir golcü takviyesi yapması beklenen Beşiktaş'la ilgili İtalyan basını flaş bir iddia ortaya attı.
2 / 6

Haberde Beşiktaş'ın 25 yaşındaki golcü futbolcuyu bir süredir gönderdiği gözlemciler vasıtasıyla yakından izlediği kaydedildi.

Haberde Beşiktaş'ın 25 yaşındaki golcü futbolcuyu bir süredir gönderdiği gözlemciler vasıtasıyla yakından izlediği kaydedildi.
3 / 6

RB Salzburg'la olan sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Dabbur, bu sezon takımıyla çıktığı 46 maçta 26 gol 16 asist kaydederek tüm dikkatleri üzerine çekti. (FANATİK)

RB Salzburg'la olan sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Dabbur, bu sezon takımıyla çıktığı 46 maçta 26 gol 16 asist kaydederek tüm dikkatleri üzerine çekti. (FANATİK)
4 / 6

5

5
5 / 6

6

6
6 / 6

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Munas Dabbur

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

İsviçre'de şike depremi!

İsviçre'de şike depremi!

Celta Vigo 2-2 Barcelona (Maç özeti)

Celta Vigo 2-2 Barcelona (Maç özeti)

Cristiano Ronaldo Beşiktaş'a mesaj gönderdi

Cristiano Ronaldo Beşiktaş'a mesaj gönderdi

Galatasaray'da Yasin Öztekin bedavaya gidiyor

Galatasaray'da Yasin Öztekin bedavaya gidiyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Negredo'dan mesaj var

Negredo'dan mesaj var

Beşiktaş'a sürpriz golcü

Beşiktaş'a sürpriz golcü

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül yerine gelecek isim belli oldu

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül yerine gelecek isim belli oldu

Cristiano Ronaldo Beşiktaş'a mesaj gönderdi

Cristiano Ronaldo Beşiktaş'a mesaj gönderdi

Borussia Dortmund Oğuzhan Özyakup'un peşine düştü

Borussia Dortmund Oğuzhan Özyakup'un peşine düştü

Ülkesinde bir televizyon programına konuk oldu

Ülkesinde bir televizyon programına konuk oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.