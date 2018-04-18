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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül yerine gelecek isim belli oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.04.2018 14:01 | Son Güncelleme

Ve ayrılıyor! Gökhan Gönül...

Siyah beyazlı yönetim, takım ligin bitimine haftalar kala transfer çalışmaları için kolları sıvadı

Beşiktaş'a Gökhan Gönül'ün yerine Lichtsteiner geliyor

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İşte o flaş gelişme...

İşte o flaş gelişme...
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Beşiktaş'ın daha önce sağ beke transfer etmek istediği Lichtsteiner sezon sonu Juventus'tan ayrılacağını açıkladı.

Beşiktaş'ın daha önce sağ beke transfer etmek istediği Lichtsteiner sezon sonu Juventus'tan ayrılacağını açıkladı.
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İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34'lük yıldızın, sakatlıklarla boğuşan Gökhan Gönül'ün yerine düşünüldüğü öğrenildi.

İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34'lük yıldızın, sakatlıklarla boğuşan Gökhan Gönül'ün yerine düşünüldüğü öğrenildi.
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Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giydikten sonra Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül, beklentileri tam anlamıyla karşılayamamıştı. (MİLLİYET)

Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giydikten sonra Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül, beklentileri tam anlamıyla karşılayamamıştı. (MİLLİYET)
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş gökhan gönül Lichtsteiner

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