SPOR

Borussia Dortmund Oğuzhan Özyakup'un peşine düştü

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.04.2018 07:36 | Son Güncelleme

İngiliz ekiplerinin peşinde olduğu Oğuzhan Özyakup’a bu kez Borussia Dortmund’un ilgisi var. 12 milyon euroluk serbest kalma opsiyonu olan Ozzie için Almanlar bu parayı gözden çıkardı. Kaptan her an kopabilir.

Borussia Dortmund Oğuzhan Özyakup'un peşine düştü

Beşiktaş'la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Oğuzhan Özyakup’la nikah tazelenip, kontrat çekmecede bekliyor. Ancak Oğuzhan’ın talipleri de yakasını bırakmıyor.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; İngiltere’den Arsenal, Tottenham, Everton ve Newcastle United gibi kulüplerle ismi anılan Oğuzhan’a son taliplinin Alman devi Borussia Dortmund olduğu bildirildi. Alman basınında yer alan iddiada Oğuzhan için bir değerlendirme yapıldığı ve teklif hazırlandığı belirtildi. Söz konusu haberde şu ayrıntılara yer verildi:

KARİYER SAHNESİ ÇOK GÜZEL

“Beşiktaşlı orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, uzun süredir Dortmund’un takibi altında. Türkiye’den gelen raporlar 25 yaşındaki oyuncunun transfer edilmesi için 12 milyon euroluk bir ödeme olduğu ve bunun yapılması halinde transferin gerçekleşeceği şeklinde. Bu şartlarda Oğuzhan’ın transferi karlı olabilir. Ancak Premier Lig ekiplerinin ona ilgisi ve teklifleri nedeniyle kendi ücret talebi yüksek seyredebilir. Oğuzhan kariyer sahnesinde önemli işler yapmış ve kendini kanıtlamış bir yetenek.”

MAYIS’TAN SONRA NETLEŞİR

Alman basınındaki bu iddia Beşiktaş cephesinden de doğrulandı. Oğuzhan’a, Alman ekibinin ilgisini bildiklerini ve şifahen kendilerine böyle bir talep geldiğini belirten Siyah-Beyazlı yöneticiler, “Şu anda odaklandığımız tek şey şampiyonluk. O yüzden Oğuzhan’ın durumunu sezon sonunda görüşebiliriz. Bize Dortmund’tan yazılı ve resmi bir teklif yok. Söylenti mahiyetinde, şifahen böyle şeyler var. Her şey Mayıs’tan sonra netleşir” diye bilgi verdiler.

100

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig oğuzhan özyakup Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü

Survivor için çarpıcı iddia! 'Cumali'nin en büyük hatası...'

Survivor için çarpıcı iddia! 'Cumali'nin en büyük hatası...'

Jerry 'Kral' Lawler cinsel ilişki sırasında felç geçirdi

Jerry 'Kral' Lawler cinsel ilişki sırasında felç geçirdi

İsviçre'de şike depremi!

İsviçre'de şike depremi!

Sneijder'den Nice ve Galatasaray itirafı!

Sneijder'den Nice ve Galatasaray itirafı!

Borussia Dortmund Oğuzhan Özyakup'un peşine düştü

Borussia Dortmund Oğuzhan Özyakup'un peşine düştü

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Borussia Dortmund Oğuzhan Özyakup'un peşine düştü

Borussia Dortmund Oğuzhan Özyakup'un peşine düştü

Ülkesinde bir televizyon programına konuk oldu

Ülkesinde bir televizyon programına konuk oldu

Beşiktaş Bernard'la anlaşma sağladı!

Beşiktaş Bernard'la anlaşma sağladı!

Şenol Güneş Kadıköy'de sadece kupada kazandı

Şenol Güneş Kadıköy'de sadece kupada kazandı

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo krizi

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo krizi

Atiba Hutchinson imzaya kaldı

Atiba Hutchinson imzaya kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.