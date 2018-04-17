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Ülkesinde bir televizyon programına konuk oldu

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.04.2018 14:53 | Son Güncelleme

Ülkesi Sırbistan'da oldukça ünlü bir pop yıldızı olan Jelena bir TV programında ekranlara geldi.

Sosyal medyadan çok konuşulacak bir yorumda bulundu.

Jelena Karleusa yine paylaşımıyla olay yarattı

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Twitter'dan bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Jelena; 'Yenge mashalah:-))))' yazdı.

Twitter'dan bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Jelena; 'Yenge mashalah:-))))' yazdı.
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Yine paylaşımıyla olay yarattı

Yine paylaşımıyla olay yarattı
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Yine paylaşımıyla olay yarattı

Yine paylaşımıyla olay yarattı
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Yine paylaşımıyla olay yarattı

Yine paylaşımıyla olay yarattı
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Yine paylaşımıyla olay yarattı

Yine paylaşımıyla olay yarattı
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Yine paylaşımıyla olay yarattı

Yine paylaşımıyla olay yarattı
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Yine paylaşımıyla olay yarattı

Yine paylaşımıyla olay yarattı
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Anahtar Kelimeler:
tosic Jelena Beşiktaş

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