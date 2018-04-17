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Şenol Güneş Kadıköy'de sadece kupada kazandı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.04.2018 12:17 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 19 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, çalıştırdığı takımlarla Kadıköy'deki 23 maçta tek galibiyetini Bursaspor'un başında kupada aldı. Tecrübeli futbol adamı, 30 yıllık teknik adamlık kariyerinde, 6 ayrı takımla Kadıköy'de çıktığı lig maçlarında 15 yenilgi, 5 beraberlik görürken, Türkiye Kupası'nda ise 2 mağlubiyet, 1 galibiyet yaşadı.

Şenol Güneş Kadıköy'de sadece kupada kazandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 30 yıllık kariyerinde 6 farklı takımla Fenerbahçe deplasmanında çıktığı 23 maçta sadece bir Türkiye Kupası'nda galip gelebildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 biten maçın rövanşında 19 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe ile derbide karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, kazandığı büyük başarılara rağmen sarı-lacivertli takıma karşı Kadıköy'de istediği sonuçları almakta zorlandı.

Güneş, Trabzonspor, Boluspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın başında Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Teknik direktörlüğe 1988 yılında başlayan tecrübeli futbol adamı, 6 ayrı takımla Fenerbahçe'ye konuk olduğu 20 lig maçında da galip gelemedi. Bu maçların 15'ini kaybeden Güneş'in takımları, 5 kez beraberlik aldı.

Güneş'in takımları Kadıköy'de Türkiye Kupası maçlarında ise 2 mağlubiyet, 1 galibiyet yaşadı.

Tecrübeli teknik adam yönetimindeki takımlar, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan 23 maçta 13 gol atarken, kalelerinde ise 39 gol gördü.

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Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş şenol güneş Fenerbahçe kadıköy

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