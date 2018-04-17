Şenol Güneş Kadıköy'de sadece kupada kazandı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 30 yıllık kariyerinde 6 farklı takımla Fenerbahçe deplasmanında çıktığı 23 maçta sadece bir Türkiye Kupası'nda galip gelebildi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-2 biten maçın rövanşında 19 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe ile derbide karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, kazandığı büyük başarılara rağmen sarı-lacivertli takıma karşı Kadıköy'de istediği sonuçları almakta zorlandı.
Güneş, Trabzonspor, Boluspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın başında Kadıköy'de Fenerbahçe'nin rakibi oldu.
Teknik direktörlüğe 1988 yılında başlayan tecrübeli futbol adamı, 6 ayrı takımla Fenerbahçe'ye konuk olduğu 20 lig maçında da galip gelemedi. Bu maçların 15'ini kaybeden Güneş'in takımları, 5 kez beraberlik aldı.
Güneş'in takımları Kadıköy'de Türkiye Kupası maçlarında ise 2 mağlubiyet, 1 galibiyet yaşadı.
Tecrübeli teknik adam yönetimindeki takımlar, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan 23 maçta 13 gol atarken, kalelerinde ise 39 gol gördü.
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