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Beşiktaş'ta Alvaro Negredo krizi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.04.2018 10:53 | Son Güncelleme

Beşiktaş’tan yıllık 4 milyon 350 bin Euro kazanan İspanyol oyuncunun attığı her gol 1.6 milyon Euro’ya mal oldu.

Beşiktaş'ta Alvaro Negredo krizi

Beşiktaş'ın sezon başında transfer ettiği Negredo beklenen performansı bir türlü gösteremedi. Siyah- Beyazlı takıma gelirken sadece ligde 35 gol atacağının sözünü veren İspanyol golcü lig, kupa ve Avrupa'da 40 resmi karşılaşmaya çıktı. Negredo bu maçlarda sadece 14 gol atarak bekleneni veremedi.

PERFORMANSI YETERSİZ KALDI

Beşiktaş'tan yılda 4 milyon 350 bin Euro maaş alan Negredo'nun attığı her gol 1.6 milyon Euro'ya geldi. Böylece İspanyol golcü beklenenden az gol atarak camiada hayal kırıklığına neden oldu.

GOMEZ&ABOUBAKAR'I ARATTI

Negredo Beşiktaş'ın son 2 sezondaki golcüleri Gomez, Aboubakar ve Cenk Tosun'un çok gerisinde kaldı. Gol bölgesindeki sıkıntıyı gideremeyen İspanyol golcü büyük eleştirilere neden oldu.

MAÇ BAŞINA 0,35 GOL ATTI

İspanyol golcü maç başına 0,35 gol atarak vasatın altında bir görüntü verdi. Beşiktaş Yönetimi'nin Negredo konusunda sezon sonunda hasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

(TAKVİM)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş negredo

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
zaten yarısı ziraat tk den. guizadan daha büyük kazık olmamasının en büyük sebebi bonservisinde 2,5 vermemiz.
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