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Atiba Hutchinson imzaya kaldı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.04.2018 10:10 | Son Güncelleme

Sezon sonu sözleşmesi bitecek Atiba Hutchinson ile yeni mukavele konusunda el sıkışıldı. 35 yaşındaki Kanadalı oyuncunun lig bitiminde 1+1 yıllık imza atacağı öğrenildi.

Atiba Hutchinson imzaya kaldı

Beşiktaş orta sahasının kilit ismi Atiba hiçbir yere gitmiyor... 5 senedir Siyah-Beyazlı formayı terleten ve 35 yaşına gelen Kanadalı futbolcu, ülkesine dönmeyi düşünüyordu. Ancak Başkan Fikret Orman’ın, başarılı futbolcuyu kalmaya ikna ettiği ve tarafların yeni mukavele için el sıkıştığı öğrenildi.

Üst üste 2 şampiyonlukta büyük emeği bulunan Atiba ile lig bitiminde 1+1 yıllık yeni bir protokol yapılacağı belirtildi. Teknik direktör Şenol Güneş’in de ısrarla kalmasını istediği Atiba, geçen 2 sezonda sırasıyla 43 ve 41 resmi maça çıktı.

Hem Avrupa hem de ligde Güneş’in vazgeçilmezi olan tecrübeli futbolcu, bu yıl ise 25'i lig olmak üzere şu ana kadar 34 karşılaşmada görev yaptı.

(Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş atiba Spor Toto Süper Lig

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