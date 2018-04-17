Beşiktaş'a Cenk Tosun piyangosu

Beşiktaş ara transferde 22 milyon euro artı bonuslar karşılığında Everton’a gönderdiği Cenk Tosun’dan ilk ekstra kazancı elde etmeye çok yaklaştı. Siyah-beyazlılar ile İngiliz kulübü arasında yapılan özel sözleşmeye göre şimdiye kadar 8 maçta ilk 11’de sahaya çıkan Cenk 2 karşılaşmada daha 11’de şans bulursa Beşiktaş’a 500 bin euro bonus kazandıracak.
Milli golcünün önümüzdeki sezon Kartal’a 500 bin euro bonus kazandırması için 25 resmi maçta 11’de görev alması gerekiyor. Cenk’in gelecek sezon 15 gol atması halinde Everton, siyah-beyazlılara 500 bin euro bonus ödeyecek.
(Skorer)
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