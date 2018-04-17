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Gökhan Gönül derbide kendisini kanıtlamak istiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.04.2018 08:12 | Son Güncelleme

İlk 11'deki yerini Adriano'ya kaptıran Gökhan Gönül, F.Bahçe derbisinde kendisini yeniden kanıtlamak amacında.

Ziraat Türkiye Kupası'nde oynanacak dev derbi öncesi Kara Kartal'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Gökhan Gönül: Oynamak istiyorum

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Son iki mücadelede oynayamayan 33 yaşındaki sağ bek, perşembe günü Kadıköy’de görev yapabilmek adına hocasıyla görüştü, hazır olduğunu ifade etti ve sahada olmak istediğini aktardı.

Son iki mücadelede oynayamayan 33 yaşındaki sağ bek, perşembe günü Kadıköy’de görev yapabilmek adına hocasıyla görüştü, hazır olduğunu ifade etti ve sahada olmak istediğini aktardı.
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında F.Bahçe ile Kadıköy’de karşılaşacak olan Beşiktaş’ta hazırlıklar dün akşam yapılan idmanla başladı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında F.Bahçe ile Kadıköy’de karşılaşacak olan Beşiktaş’ta hazırlıklar dün akşam yapılan idmanla başladı.
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Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Vodafone Park’ta 2-2 biten ilk maçın rövanşına büyük önem veriyor.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Vodafone Park’ta 2-2 biten ilk maçın rövanşına büyük önem veriyor.
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Oyuncularına bu zorlu maça çok iyi konsantre olmaları gerektiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı sahaya da as kadrosunu sürmeyi düşünüyor.

Oyuncularına bu zorlu maça çok iyi konsantre olmaları gerektiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı sahaya da as kadrosunu sürmeyi düşünüyor.
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Ancak son 2 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve yerini şu an için Adriano’ya kaptırmış görünen Gökhan Gönül’ün hocasıyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Ancak son 2 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve yerini şu an için Adriano’ya kaptırmış görünen Gökhan Gönül’ün hocasıyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.
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Hazır durumda olduğunu anlatan milli futbolcunun, Şenol Güneş’e eski takımı F.Bahçe karşısında oynamak istediğini söylediği ifade edildi.

Hazır durumda olduğunu anlatan milli futbolcunun, Şenol Güneş’e eski takımı F.Bahçe karşısında oynamak istediğini söylediği ifade edildi.
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Deneyimli çalıştırıcının da hem 33 yaşındaki oyuncunun bu isteğinden yararlanmak hem de Adriano’yu dinlendirmek amacıyla Gökhan Gönül’e formayı vermeye sıcak baktığı belirtildi.

Deneyimli çalıştırıcının da hem 33 yaşındaki oyuncunun bu isteğinden yararlanmak hem de Adriano’yu dinlendirmek amacıyla Gökhan Gönül’e formayı vermeye sıcak baktığı belirtildi.
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Gökhan, 1-0 kazanılan Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası dizindeki ağrılar nedeniyle Göztepe ve Teleset Mobilya Akhisar maçlarında forma giyememişti.

Gökhan, 1-0 kazanılan Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası dizindeki ağrılar nedeniyle Göztepe ve Teleset Mobilya Akhisar maçlarında forma giyememişti.
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Onun yokluğunda Caner sol bekte, Adriano da sağ bekte çok iyi performanslar sergiledi. Ancak deneyimli oyuncunun şimdi yeniden kendisini kanıtlamak niyetinde olduğu ve F.Bahçe derbisini de fırsat olarak gördüğü kaydedildi. (VATAN)

Onun yokluğunda Caner sol bekte, Adriano da sağ bekte çok iyi performanslar sergiledi. Ancak deneyimli oyuncunun şimdi yeniden kendisini kanıtlamak niyetinde olduğu ve F.Bahçe derbisini de fırsat olarak gördüğü kaydedildi. (VATAN)
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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş Fenerbahçe gökhan gönül

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bir yerleri kaşındı demek küfür istiyoda ondan
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