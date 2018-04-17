Gökhan Gönül derbide kendisini kanıtlamak istiyor

Ziraat Türkiye Kupası'nde oynanacak dev derbi öncesi Kara Kartal'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Gökhan Gönül: Oynamak istiyorum

1 / 9 Son iki mücadelede oynayamayan 33 yaşındaki sağ bek, perşembe günü Kadıköy’de görev yapabilmek adına hocasıyla görüştü, hazır olduğunu ifade etti ve sahada olmak istediğini aktardı.

2 / 9 Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında F.Bahçe ile Kadıköy’de karşılaşacak olan Beşiktaş’ta hazırlıklar dün akşam yapılan idmanla başladı.

3 / 9 Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Vodafone Park’ta 2-2 biten ilk maçın rövanşına büyük önem veriyor.

4 / 9 Oyuncularına bu zorlu maça çok iyi konsantre olmaları gerektiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı sahaya da as kadrosunu sürmeyi düşünüyor.

5 / 9 Ancak son 2 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve yerini şu an için Adriano’ya kaptırmış görünen Gökhan Gönül’ün hocasıyla özel bir görüşme yaptığı öğrenildi.

6 / 9 Hazır durumda olduğunu anlatan milli futbolcunun, Şenol Güneş’e eski takımı F.Bahçe karşısında oynamak istediğini söylediği ifade edildi.

7 / 9 Deneyimli çalıştırıcının da hem 33 yaşındaki oyuncunun bu isteğinden yararlanmak hem de Adriano’yu dinlendirmek amacıyla Gökhan Gönül’e formayı vermeye sıcak baktığı belirtildi.

8 / 9 Gökhan, 1-0 kazanılan Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası dizindeki ağrılar nedeniyle Göztepe ve Teleset Mobilya Akhisar maçlarında forma giyememişti.