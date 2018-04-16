Beşiktaş, Deniz Türüç'ün peşinde!

Beşiktaş'ın, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de gündemine gelen 25 yaşındaki Deniz Türüç için sezon sonunda iyi ilişkiler kurdukları sarı-kırmızılı kulübün başkanı Erol Bedir ile masaya oturacağı belirtildi.
Başkan Fikret Orman ve yönetiminin Kayserispor'la 30 Mayıs 2020'ye kadar sözleşmesi olan Deniz'i para artı oyuncu takası yoluyla kadrosuna katmak istediği gelen bilgiler arasında...
Kulislerde ise Deniz Türüç'le Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ve iki ezeli rakibin yıldız futbolcu için büyük bir yarışa girmenin arifesinde olduğu konuşuluyor. (Sabah)
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