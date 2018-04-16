Beşiktaş, teklif gelirse Vagner Love'ı satacak!

Beşiktaş'a sezon ortasında büyük umutlarla transfer edilen ancak Negredo’nun gerisinde kalan Vagner Love tartışma konusu oldu.
Şu anda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı’nın dış basına verdiği, “Portekiz ve Brezilya’da oynayabilirim” açıklamalarının ardından Beşiktaş Yönetimi’nin rahatsız olduğu iddia edildi.
Başkan Fikret Orman’ın, Love için sezon sonu şartlar uygun olursa gelen bütün teklifleri kabul edeceği söyleniyor.
(Akşam)
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