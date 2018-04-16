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Beşiktaş, teklif gelirse Vagner Love'ı satacak!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.04.2018 10:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta Negredo’nun gerisinde kalan Vagner Love'un performansı hayal kırıklığı yarattı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, uygun şartların oluşması halinde Vagner Love'ı satabileceği kaydedildi.

Beşiktaş, teklif gelirse Vagner Love'ı satacak!

Beşiktaş'a sezon ortasında büyük umutlarla transfer edilen ancak Negredo’nun gerisinde kalan Vagner Love tartışma konusu oldu.

Şu anda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı’nın dış basına verdiği, “Portekiz ve Brezilya’da oynayabilirim” açıklamalarının ardından Beşiktaş Yönetimi’nin rahatsız olduğu iddia edildi.

Başkan Fikret Orman’ın, Love için sezon sonu şartlar uygun olursa gelen bütün teklifleri kabul edeceği söyleniyor.

(Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
vagner love fikret orman

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
NAH SATABİLİRİZ ELİMİZDE KALDI BEN SENİ AKILLI Bİ ADAM SANIRDIM GİTTİN 35 YAŞINDAKİ YAŞLIYA BONSERVİS OARAK VERDİN DÜNYANIN PARASINI...
Fikret de hata yapabiliyormuş demek ki... Paraya kıyıp almadın Aboubakar'ı döv dizini şimdi.
@giuseppe07 abubakar 22 milyon euro etmez, yine etmez yine etmez, talisca 21 milyon eder ve onu alacaklar, ama abubakar etmez, kacirdigi golleri hatirlayin
Boşuna aldık bunu dembaba bundan daha faydalı olurdu
aklı BEŞİKTAŞta olmayanın işi olmasın BEŞİKTAŞla satın gitsin istediği yere
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