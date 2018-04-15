Çin'den Gary Medel için Beşiktaş'a 10 milyon euroluk teklif!

Beşiktaş'taki performansıyla göz dolduran Gary Medel için Çin kulübü 10 milyon euro (50 milyon TL) teklif yaptı.
Çinliler, Gary Medel'in aklını çelemedi. Son dönemin formda ismine sürpriz bir tekllif geldiği ortaya çıktı. Bir Çin takımının, Şilili oyuncuya yıllık 7 milyon euro, Beşiktaş'a da 10 milyon euro bonservis önerdiği öğrenildi.
Medel, siyah beyazlılarda mutlu olduğunu belirtip teklifi reddetti. Beşiktaş yönetiminin ise "Medel satılık değil" karşılığı ile Çin kulübünü geri çevirdiği elirtildi.
(Sözcü)
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