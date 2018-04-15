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Çin'den Gary Medel için Beşiktaş'a 10 milyon euroluk teklif!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.04.2018 13:59 | Son Güncelleme

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan ve özellikle ligi ikinci yarısındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gary Medel'e dev teklif. Bir Çin kulübünün Gary Medel için Beşiktaş'a 10 milyon euro (50 milyon TL) teklif ettiği ancak hem Beşiktaş'ın hem de Medel'in bu teklifi reddettiği belirtildi.

Çin'den Gary Medel için Beşiktaş'a 10 milyon euroluk teklif!

Beşiktaş'taki performansıyla göz dolduran Gary Medel için Çin kulübü 10 milyon euro (50 milyon TL) teklif yaptı.

Çinliler, Gary Medel'in aklını çelemedi. Son dönemin formda ismine sürpriz bir tekllif geldiği ortaya çıktı. Bir Çin takımının, Şilili oyuncuya yıllık 7 milyon euro, Beşiktaş'a da 10 milyon euro bonservis önerdiği öğrenildi.

Medel, siyah beyazlılarda mutlu olduğunu belirtip teklifi reddetti. Beşiktaş yönetiminin ise "Medel satılık değil" karşılığı ile Çin kulübünü geri çevirdiği elirtildi.

(Sözcü)

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