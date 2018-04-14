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Talisca'dan İstiklal Marşı paylaşımı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.04.2018 17:20 | Son Güncelleme

Anderson Talisca'dan İstiklal Marşı paylaşımı! Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca, İstiklal Marşı'nın müziğini çalması sosyal medyayı salladı

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, İstiklal Marşı paylaşımı yaptı. Elindeki bir nesneyi ağzına doğru götürerek İstiklal Marşı'nın müziğini seslendiren Talisca, sosyal medyada büyük alkış aldı.

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Anahtar Kelimeler:
anderson talisca istiklal marşı

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