Beşiktaş'ın Akhisarspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Ryan Babel dikkat çekerken, spor yazarları da Hollandalı'nın performansına dikkat çekti.

Spor yazarları Akhisarspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

1 / 24 Spor yazarları, Beşiktaş'ın deplasmanda Akhisarspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

2 / 24 İşte o yorumlar...

3 / 24 RİTMİNİ KAYBETTİ (GÜNTEKİN ONAY) Babel’in erken gelen golü sonrasında da oyunu kontrol etmeye devam eden Beşiktaş, Negredo ile 2-0’ı bulduktan sonra ritmini kaybetti. Akhisar önce Seleznyov ardından da Mustafa Yumlu ile 2 net pozisyon yakaladı. Halbuki Beşiktaş için 2-0’dan sonra işlerin daha kolay olması gerekiyordu.

4 / 24 Babel başta olmak üzere Caner ve Quaresma çok etkili oynadılar. Medel gerçek bir maestro gibi oynadı. Hem alanı çok iyi kapatıyor hem de az dokunuşla topu kullanıp oyunu hızlandırıyor.

5 / 24 Bazı basit ve anlamsız top kayıpları dışında 2’nci yarıdaki Beşiktaş’ı çok beğendim. Negredo ve Talisca, hücumda biraz daha etkili olabilse, Quaresma bazı final paslarını verebilse maç daha da farklı biterdi. Şenol Hoca 3-0’ken son 10 dakika Q7’yi çıkartıp Gökhan Töre’ye neden şans vermedi de Vida’yı stopere koyup, Tosic’i sol beke çekip Caner’i sol öne attı? Onu anlayamadık.

6 / 24 FİŞİ ÇEKTİLER (UĞUR MELEKE) Futbol sadece önlem almayla ilgili bir oyun değil. Hatta futbolda kaderi genelde önlem alanlar değil, aldıranlar belirliyorlar. Beşiktaş’ın yetenekli sol kanat ikilisi Caner-Babel, sadece 20 dakikada aynı senaryoyu 2 kez uygulayarak 2 gol attılar Akhisar’a. Ve çektiler fişi.

7 / 24 Tek bir an, tek bir karar, maçın bütün hikayesini değiştirir. Dün Caner’in havadan klasik orta yapmak yerine yerden Babel’e attığı 2 pas, müsabakanın bütün kaderini değiştirdi. Muhtemelen bu iki oyuncu, bu taktiği hafta içi düşünmüş, konuşmuş, çalışmışlardı. Cuma gecesi Akhisar’da uyguladılar sadece. Zira futbol aslında, hafta içinde kurgulanan, hafta sonunda sergilenen bir oyundur...

8 / 24 GÜLE OYNAYA KAZANDI (AHMET ÇAKAR) Beşiktaş güle oynaya kazandı. Maç öncesi maçın bu kadar rahat geçeceğini ön görmüyorduk ama Akhisar, hem hırs hem de futbol olarak tahminlerimizin çok altındaydı. Beşiktaş maça adeta golle başladı. Sahanın yıldızlarından biri olan Babel, Caner'den aldığı topu kontrol etti, döndü ve mükemmel vurdu. Maçın hemen başındaki bu golden sonra neredeyse 90 dakika tüm inisiyatif siyah-beyazlılarındı.

9 / 24 Quaresma belli ki kendini ispat etmek istiyor. Cezalı olarak oynamadığı haftaların hırsını alırcasına bir şeyler yapmaya çalıştı ama ayağında çok top tutuyor. Pas verip ayağından topu çıkartması gerektiği zaman hala topla oynuyor. Aslında Quaresma bu değil ama belli ki ispat peşinde.

10 / 24 Sonuçta Beşiktaş, 'Şampiyonluk yarışına ben de hoş geldim' deyiverdi. Aslında belki de Şampiyonlar Ligi'nin zorlu maçları olmasa ligimizde çok ama çok farklı yerlerde olabilirlerdi. Akhisar'a çok şaşırdım. Bu kadar kötü olmamalılar.

11 / 24 TALISCA KADAR... (METİN TEKİN) Beşiktaş'ın kalitesini anlatırken, Negredo'yu bir kenara bırakırsak ilerde Babel-Talisca-Quaresma gibi oyun anlamında olmasa da skoru çözen kaliteli bir üçlüden bahsediyoruz. Talisca'nın genç olması ve oyuncu özellikleri onu bir adım öne atıyor olabilir. Ama performans olarak Babel'in de onun kadar katkısı vardır Beşiktaş'a...

12 / 24 Şenol Güneş, "Biz rakiplere değil de kendimize bakıyoruz" dese de bundan sonraki resmi görmesi için G.Saray-Başakşehir maçı büyük önem taşıyor. Gerçekten şampiyonluk için çok önemli bir karşılaşma olacak. Yarışta kalan bu dört takımdan hangisi hiç de kolay olmayan altıda altıyı başarırsa, şampiyonun da o olacağını düşünüyorum.

13 / 24 YÜRÜYEREK KAZANDILAR(RÜŞTÜ REÇBER) Yüksek öz güvene sahip olan Beşiktaşlı futbolcular dün hiç zorlanmadan, tabiri caizse yürüyerek Akhisar’ı farklı mağlup ettiler. Ev sahibi Akhisar’a baktığımızda ise şunu gördük: Küme düşme potasında olmaları belli ki üzerlerinde bir baskı yaratmış. Erken gelen Beşiktaş golü kırılmalarına neden oldu.

14 / 24 Beşiktaş’ta her maçta olduğu gibi bu 90 dakikanın da bir kahramanı çıktı. Bazen Talisca bazen Quaresma bazen Negredo derken dün akşam da başrolde Babel vardı. Erken golün verdiği rahatlıkla oynayan Beşiktaş rakibi kalesinden uzak tutmakta son derece başarılıydı. Burada tabii orta sahadaki mücadele de ön plana çıktı.

15 / 24 Ligin bitimine çok az süre kala oyundan çok galibiyet önemlidir. Ama dün Beşiktaş oyun olarak da puan olarak da gereken futbol anlayışını ortaya koydu. Beşiktaş’ın maçta en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi de tempoyu iyi ayarlamasıydı. Hızlı hücumla değil set oyunu ile rakip kaleye indiler. Bunların yanına sabırlı ve soğukkanlı oynamayı da ekleyince üç puanla İstanbul’a döndüler.

16 / 24 DÖNDÜRMEYECEKSİN ARKADAŞ(BİLAL MEŞE) Akhisar’ın kalabalık savunma anlayışı ve kontra toplarla pozisyon aramasından doğal ne olabilir? Ne var ki ev sahibi takımın bu düşüncesini Babel henüz ikinci dakika dolarken attığı golle alt-üst etti. Babel’i topla döndürmeyeceksiniz arkadaş, o fırsatı verdiğiniz anda, onun klasik vuruşlarını ve gollerini engelleyemezsiniz. Attığı gollere bakın adeta fotokopi gibi, bu bir özelliktir, çalışmayla ilintilidir.

17 / 24 Negredo’ya kızabiliriz, savunmanın arasında pek de başarılı işler yapamıyor, ender buluştuğu topları da kaybediyor! Hatta, net pozisyonları bile golle taçlandıramıyor! Ne var ki, dünkü maçın ilk yarısında savunmanın hatasını iyi değerlendirdi ve farkı ikiye çıkararak, Akhisar’ın olası direnişini de kırdı

18 / 24 Talisca oyunda kaldığı sürece pek ortalıkta gözükmedi doğru, ama kalitesi belli, kritik maçların kritik golcüsü olduğunu biliyoruz. İşin özeti, Kartal zirve yarışında zorlu bir virajı daha firesiz ve de farklı geçerken, şampiyonluk umudunu ileri ki haftalara taşıdı.

19 / 24 TUHAF DEĞİL Mİ?(CEM DİZDAR) Beşiktaş’ın bu oyunla 8 beraberlik, 4 mağlubiyet almış olması tuhaf değil mi? Beri yandan takımının kayıplarını ‘hakeme bağlama’ konusunda uzmanlaşan Okan Buruk, bu oyun için ne söyleyecek acaba?

20 / 24 Verdiği pozisyonlardan daha fazlasını bulup, gol de yapan Beşiktaş, şampiyon olduğu sezonlarda olduğu gibi yine vites yükseltti. Şampiyon olsalar da olmasalar da son 5 hafta onlar için eğlenceli geçecek gibi görünüyor.

21 / 24 Spor yazarları Akhisarspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

22 / 24 Spor yazarları Akhisarspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi

23 / 24 Spor yazarları Akhisarspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi