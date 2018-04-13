Negredo, Babel ve Adriano Akhisar galibiyetini değerlendirdi

Süper Lig'de deplasmanda Akhsiarspor'u 3-0 yenen Beşiktaş'ta İspanyol golcü Alvarao Negredo, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Negredo, şampiyonluk yarışı hakkında da konuşurken rakiplerinin de puan kayıpları yaşacağını dile getirdi.

İşte İspanyol golcünün maç sonundaki sözleri...

''İnişli çıkışı bir süreçten bahsediyoruz. Bir forma savaşına girdim. Oynadığım ve gol atıp atamadığım haftalar oldu ama bugün konuşmamız gereken konu, takımın burada aldığı 3 puan...''

En önemlisi kendi maçlarımıza odaklanmamız. Tabii ki kendi ipimizi kendimiz kesemiyoruz. Diğer takımların skorlarına bağımlıyız ama biz kendi işimize konsantre olduğumuz zaman muhakkak onlar da takılacaktır.''



BABEL: 'NASIL FORVET OYNANACAĞINI BİLİYORUM'

Beşiktaş'ın Telest Mobilya Akhisarspor'u 3-0 yendiğ maçta 2 gole imza atan Ryan Babel, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ryan Babel, forvet pozisyonda da nasıl oynaması gerektiğini bildiğini söylerken, şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan aldıklarını dile getirdi.