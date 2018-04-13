Negredo, Babel ve Adriano Akhisar galibiyetini değerlendirdi

Süper Lig'de deplasmanda Akhsiarspor'u 3-0 yenen Beşiktaş'ta İspanyol golcü Alvarao Negredo, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Negredo, şampiyonluk yarışı hakkında da konuşurken rakiplerinin de puan kayıpları yaşacağını dile getirdi.
İşte İspanyol golcünün maç sonundaki sözleri...
''İnişli çıkışı bir süreçten bahsediyoruz. Bir forma savaşına girdim. Oynadığım ve gol atıp atamadığım haftalar oldu ama bugün konuşmamız gereken konu, takımın burada aldığı 3 puan...''
En önemlisi kendi maçlarımıza odaklanmamız. Tabii ki kendi ipimizi kendimiz kesemiyoruz. Diğer takımların skorlarına bağımlıyız ama biz kendi işimize konsantre olduğumuz zaman muhakkak onlar da takılacaktır.''
BABEL: 'NASIL FORVET OYNANACAĞINI BİLİYORUM'
Beşiktaş'ın Telest Mobilya Akhisarspor'u 3-0 yendiğ maçta 2 gole imza atan Ryan Babel, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.
Ryan Babel, forvet pozisyonda da nasıl oynaması gerektiğini bildiğini söylerken, şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan aldıklarını dile getirdi.
İşte Ryan Babel'in maç sonundaki açıklamaları...
''Bugün kazanmak çok önemliydi. Tek hedefimiz kazanmaktı. Çok iyi odaklandık. Genel olarak iyi bir performans sergiledik. Oyun içinde hatalar da yaptık. Rakibi oyunda tuttuk ama kazandık.''
Ben Ajax altyapısında da kariyerime başladığımda forvet olarak başladım. O dönem altyapı hocamın yönlendirmesiyle sol kanatta oynamaya başladı. Her zaman bir forvet olarak oynamaya hevesim vardı. Nasıl forvet oynanacağını biliyorum. Bunları da elimden geldiğince yapıyorum.''
ADRIANO: 'AYAKLARIMIZ YERE BASMALI'
Beşiktaş'ın Akhisarspor'u deplasmanda 3-0 geçtiği mücadelenin ardından Adriano açıklamalarda bulundu.
Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Adriano, "Takım olarak karakter ortaya koyduk, büyük bür reaksiyon ortaya koyduk. Son haftalarda takım bütünlüğü çok önemli. Bugün Tanrı'ya şükürler olsun ki bütünlüğü ortaya koyduk ve maçı kazandık." dedi.
Sezonun geri kalan bölümüne ciddi hazırlandıklarını ifade eden Brezilyalı oyuncu, "Son 2 haftada hocamızın bizden talep ettiği gibi ciddi ve alçak gönüllü şekilde yaklaştık maçlara. Son 2 maçı iyi geçtik ve sonraki maçların da ciddi olduğunun farkındayız. Biz futbolcu olarak yere basmalıyız ve kazanarak şampiyonluk şansını devam ettirmeliyiz." ifadelerini kullandı.
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